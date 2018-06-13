Sanayi üretimi beklentileri aştı

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Yılın ikinci çeyreğine ilişkin ilk sanayi üretimi verileri beklentilerin üzerinde artarak ilk çeyrekteki güçlü büyümenin yavaşlasa da devam edebileceğine işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak beklentileri aştı.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 ile tahminleri aşan bir ekonomik büyüme kaydeden Türkiye'de, sanayinin çarklarının yılın ikinci çeyreğinin başında da dönmeye devam ettiğini gösteren veriler, yılın geri kalanı için büyümeye ilişkin tahminleri de pozitif etkiledi.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi takvim etkisinden arındırılmış endeksin üç aylık hareketli ortalamasının yıllık değişiminin yüzde 8 olduğunu belirterek, aylık endekslerdeki oynaklık nedeniyle trend açısından daha net görüntü verdiğine dikkati çektiği üç aylık hareketli ortalamanın yıllık değişiminin, halen üretimin gücünü koruduğunu gösterdiğini söyledi.