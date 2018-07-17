Sanayi üretimi beklentileri aştı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Sanayi üretimi mayısta beklentilerin üzerinde artarak ilk çeyrekteki güçlü büyümenin yavaşlasa da devam edebileceğine işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ve arındırılmamış (ham) sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 6,4 ve yüzde 7 artarak beklentileri aştı.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 ile tahminleri aşan bir ekonomik büyüme kaydeden Türkiye'de, sanayinin çarklarının yılın ikinci çeyreğinin de dönmeye devam ettiğini gösteren veriler, yılın geri kalanı için büyümeye ilişkin tahminleri de olumlu etkiledi.

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, sanayi üretiminin mayıs ayında, hem düzeltilmemiş hem de düzeltilmiş verilerde yıllık bazda güçlü artışlara işaret ettiğini söyledi.

Haziran ayına ait ilk tahminlerinin yıllık bazda yüzde 5-6 düzeyinde yükselişlere ulaşılabileceği yönünde olduğunu belirten Tokalı, "Bu çerçevede, yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,9 artan sanayi üretimi ikinci çeyrekte yüzde 6 civarına yavaşlama kaydetse de, büyümeye desteğini devam ettirmiş görünüyor. Bu varsayım altında da yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyen ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 4,5-5 bandında büyüme kaydetmiş olmasını bekleyebiliriz." diye konuştu.