FİNANS

Sanayi üretimi beklentileri aştı

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 12:56 | Son Güncelleme

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ilk sanayi üretimi (arındırılmamış) yıllık bazda yüzde 7,9 artışla beklentileri aştı - Veriler, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 ile piyasa beklentisi doğrultusunda bir ekonomik büyüme kaydeden Türkiye'de, sanayinin çarklarının yılın üçüncü çeyreğinin başında da dönmeye devam ettiğini gösteriyor - Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı: - "Sanayi üretiminde yıllık artış oranı temmuzda hem düzeltilmiş hem de düzeltilmemiş verilerde güçlü kaldı" - "Temmuz ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 7,9 artışla beklentinin çok üzerinde gerçekleşti"

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ilk sanayi üretimi verileri beklentilerin çok üzerinde artarak ikinci çeyrekteki güçlü büyümenin yavaşlasa da devam edebileceğine işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 3,5 artarak beklentileri aştı.

Arındırılmamış sanayi üretimi de yıllık bazda yüzde 7,9'luk yükselişle piyasa beklentisi olan yüzde 2,7'nin çok üzerinde artış gösterdi.

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 ile tahminler doğrultusunda bir ekonomik büyüme kaydeden Türkiye'de, sanayinin çarklarının yılın üçüncü çeyreğinin başında da dönmeye devam ettiğini gösteren veriler, yılın geri kalanı için büyümeye ilişkin tahminleri de olumlu etkiledi.

\

- "Yılın tamamına ait yüzde 4'lük büyüme tahminimizi koruyoruz"

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, sanayi üretiminde yıllık artış oranının temmuzda hem düzeltilmiş hem de düzeltilmemiş verilerde güçlü kaldığını söyledi.

Piyasa beklentilerine göre oldukça iyimser kalan sırasıyla yüzde 4,7 ve yüzde 3'lük tahminlerine karşılık, düzeltilmemiş ve düzeltilmiş yıllık artış oranlarının sırasıyla yüzde 7,9 ve yüzde 5,6 seviyelerinde gerçekleştiğini belirten Tokalı, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış üretim endeksinin ise iki aylık düşüş sonrası temmuzda yüzde 3,5'lik güçlü bir yükseliş gösterdiğini dile getirdi.

Tokalı, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında güçlü üretim verilerine karşın, ağustos ayında, hem bayram tatiline bağlı iş günü kaybı hem de finansal dalgalanmanın etkisiyle, ilk hesaplamalarımıza göre düzeltilmemiş verilerde yüzde 5-6 bandında yıllık daralma, düzeltilmiş olarak da yüzde 2'ler seviyesine inen yıllık artış oranı görebiliriz. Bu çerçevede, yılın ilk yarısında yüzde 6,2 düzeyinde gerçekleşen yıllık büyüme oranın, ikinci yarıda yüzde 2'ler düzeyine gerilediğine tanık olabiliriz. Bu kapsamda, yıl başında öngördüğümüz yılın tamamına ait yüzde 4'lük büyüme tahminimizi koruyoruz."

\

- "Üçüncü çeyreğe güçlü başlangıç"

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi de temmuz ayında sanayi üretiminin (arındırılmamış) yıllık bazda yüzde 7,9 artışla beklentinin çok üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Sanayi üretim endeksinin ikinci çeyrekte yüzde 5,1 arttığını ve katma değer artışının yüzde 4,3 olarak açıklandığını anımsatan Bürümcekçi, önceki üç çeyrekte yüzde 17,7, yüzde 10,5 ve yüzde 9,9 artışa karşılık, katma değer artışının yüzde 15,4, yüzde 9,3 ve yüzde 8,1 olduğunu ifade etti.

Bürümcekçi, şöyle konuştu:

"Her ne kadar, sanayi üretimi ve katma değer arasında önceki çeyreklerde gözlenen ilişki nedeniyle üretimin üçüncü çeyreğe güçlü başlangıcı olumlu görünse de ağustos ayında sektörlerden gelen sinyaller üretimde belirgin azalış olacağını düşündürerek GSYH büyümesi açısından belirgin yavaşlama sinyali anlamına gelmektedir. Ayrıca, PMI endeksinin üçüncü çeyrekte de gerilemeye devam etmesi de bu eğilimin güçlendiğine işaret etmiştir. Üçüncü çeyrek görünümü öncü göstergeleri büyüme eğiliminin belirgin güç kaybettiğine işaret ediyor."

Bürümcekçi, 2018 yılı için yüzde 4 seviyesinde olan büyüme tahmini üzerinde risklerin aşağı yöne döndüğünü sözlerine ekledi.

\

- AA Finans Beklenti Anketi

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artmasını bekliyordu.

Temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,8, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 0,9 artacağı tahmin ediliyordu.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 3,2 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 2 azalmıştı.

PARTNER Bu aracı gişede gören şaşkına döndü! Bu aracı gişede gören şaşkına döndü!
Sanayide cirolar Temmuz'da yıllık yüzde 36.3 arttıSanayide cirolar Temmuz'da yıllık yüzde 36.3 arttı
Kotil: Burada bir fırsat var ve biz bu fırsata gözümüzü diktikKotil: Burada bir fırsat var ve biz bu fırsata gözümüzü diktik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Banu Kıvcı Tokalı Haluk Bürümcekçi sanayi üretimi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

EDS'de yeni dönem! Her kural ihlali için ayrı ceza

EDS'de yeni dönem! Her kural ihlali için ayrı ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası’ndaki CHP hisseleri Hazine'ye geçmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası’ndaki CHP hisseleri Hazine'ye geçmeli

İş Bankası'ndan 'hisse' açıklaması

İş Bankası'ndan 'hisse' açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaşehir'de sumalık üzüm fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü

Alaşehir'de sumalık üzüm fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü

Sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru inciri için açık artırma yapıldı

Sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru inciri için açık artırma yapıldı

Karakuş: Türkiye'nin yurt dışından hayvan ithal etme zorunluluğu kalkacak

Karakuş: Türkiye'nin yurt dışından hayvan ithal etme zorunluluğu kalkacak

Sanayide cirolar Temmuz'da yıllık yüzde 36.3 arttı

Sanayide cirolar Temmuz'da yıllık yüzde 36.3 arttı

Kotil: Burada bir fırsat var ve biz bu fırsata gözümüzü diktik

Kotil: Burada bir fırsat var ve biz bu fırsata gözümüzü diktik

Bu köyde yılda 44 milyonluk domates üretiliyor

Bu köyde yılda 44 milyonluk domates üretiliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.