Sanayi üretimi beklentileri aştı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ilk sanayi üretimi verileri beklentilerin çok üzerinde artarak ikinci çeyrekteki güçlü büyümenin yavaşlasa da devam edebileceğine işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 3,5 artarak beklentileri aştı.

Arındırılmamış sanayi üretimi de yıllık bazda yüzde 7,9'luk yükselişle piyasa beklentisi olan yüzde 2,7'nin çok üzerinde artış gösterdi.

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 ile tahminler doğrultusunda bir ekonomik büyüme kaydeden Türkiye'de, sanayinin çarklarının yılın üçüncü çeyreğinin başında da dönmeye devam ettiğini gösteren veriler, yılın geri kalanı için büyümeye ilişkin tahminleri de olumlu etkiledi.

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- "Yılın tamamına ait yüzde 4'lük büyüme tahminimizi koruyoruz"

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, sanayi üretiminde yıllık artış oranının temmuzda hem düzeltilmiş hem de düzeltilmemiş verilerde güçlü kaldığını söyledi.