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Sanayi üretimi Ekim’de yıllık yüzde 5.7 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 10:09 | Son Güncelleme

Sanayi üretimi Ekim’de yıllık yüzde 5.7 azaldı

İstanbul, 17 Aralık (DHA) Sanayi üretimi Ekim’de yıllık yüzde 5.7 azaldıSanayi üretimi Ekim’de yıllık yüzde 5.7 azaldı

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