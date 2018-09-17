Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık yüzde 5.6 arttı

İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Sanayu üretimi, Temmuz'da aylık bazda yüzde 3.5 ve yıllık bazda da yüzde 5.6 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.6 ve elektrik, az, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.0 arttı.
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