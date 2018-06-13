"Sanayi üretimindeki artışı yüksek teknolojiyle desteklemeliyiz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu nisan ayı sanayi üretiminde gerçekleşen artışın yüksek teknoloji yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı sanayi üretim rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin ise bir önceki aya göre yüzde 0,9'luk artışının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

İkinci çeyreğe iyi başlandığını ve üretimde önemli bir paya sahip imalat sanayi sektöründe de artışın yüzde 6,3 olduğunu aktaran Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Ekonominin sanayi eliyle büyümesini, sürdürülebilir olması açısından önemsiyoruz. Diğer taraftan yılın başından bu yana trende baktığımızda sanayi üretiminde kademeli yavaşlama sürdüğünü görüyoruz. Ancak seçimlerin tamamlanıp, belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla üretimin tekrar ivmeleneceğini düşünüyoruz.”