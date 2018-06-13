FİNANS

"Sanayi üretimindeki artışı yüksek teknolojiyle desteklemeliyiz"

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Ekonominin sanayi eliyle büyümesini, sürdürülebilir olması açısından önemsiyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu nisan ayı sanayi üretiminde gerçekleşen artışın yüksek teknoloji yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı sanayi üretim rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin ise bir önceki aya göre yüzde 0,9'luk artışının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

İkinci çeyreğe iyi başlandığını ve üretimde önemli bir paya sahip imalat sanayi sektöründe de artışın yüzde 6,3 olduğunu aktaran Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Ekonominin sanayi eliyle büyümesini, sürdürülebilir olması açısından önemsiyoruz. Diğer taraftan yılın başından bu yana trende baktığımızda sanayi üretiminde kademeli yavaşlama sürdüğünü görüyoruz. Ancak seçimlerin tamamlanıp, belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla üretimin tekrar ivmeleneceğini düşünüyoruz.”

Zeytinoğlu, ana sanayi gruplarına ilişkin değerlendirmesinde, bu gruplar içerisinde yıllık en yüksek artışın yüzde 11,7 ile dayanıksız tüketim mallarında gerçekleştiğini, öte yandan ara mallarındaki yıllık yüzde 8,1 artışı da olumlu değerlendirdiklerini ifade etti.

Nisanda yüksek teknolojili ürünler kalemindeki yıllık yüzde 16,8 gerilemenin dikkati çekici olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, “Bu kalemde aylık bazda üretim yüzde 1,3 ile pozitif olsa da yıllık bazdaki daralma dikkati çekiyor. Sanayi üretiminde gerçekleştirilecek yapısal dönüşüm ve yüksek teknolojiyle birlikte üretimde çok daha üst seviyelere gelmenin mümkün olabileceğini biliyoruz. Sanayi üretimindeki artışı yüksek teknoloji ile desteklemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli sanayi Zeytinoğlu

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