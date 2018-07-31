Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcılıklarına atama

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılıklarına Hasan Büyükdede, Dr. Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır atandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına yapılan atamalar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bakan Yardımcılığına Hasan Büyükdede, Dr. Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır atandı.

Bakan yardımcılığıyla görevlendirilmesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına da ataması yapılan Hasan Büyükdede, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. Makine ve Uçak Yüksek Mühendisi olan Büyükdede, halen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkan Vekili ve MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi.

Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olan Savunma, Uzay ve Havacılık alanında faaliyet gösteren SAHA İstanbul'un kurucuları arasında yer alan Büyükdede, İstanbul İl Genel Meclisi Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Vekili gibi görevler de üstleniyor.

Hasan Büyükdede, bakanlığın yeni yapılanmasında sanayi kolu ve faaliyetlerinden sorumlu bakan yardımcısı olacak.

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