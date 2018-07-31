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Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcılıklarına atama

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 21:03 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılıklarına Hasan Büyükdede, Dr. Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır getirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılıklarına Hasan Büyükdede, Dr. Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır atandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına yapılan atamalar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bakan Yardımcılığına Hasan Büyükdede, Dr. Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır atandı.

Bakan yardımcılığıyla görevlendirilmesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına da ataması yapılan Hasan Büyükdede, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. Makine ve Uçak Yüksek Mühendisi olan Büyükdede, halen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkan Vekili ve MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi.

Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olan Savunma, Uzay ve Havacılık alanında faaliyet gösteren SAHA İstanbul'un kurucuları arasında yer alan Büyükdede, İstanbul İl Genel Meclisi Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Vekili gibi görevler de üstleniyor.

Hasan Büyükdede, bakanlığın yeni yapılanmasında sanayi kolu ve faaliyetlerinden sorumlu bakan yardımcısı olacak.
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- Destekler ve planlama kolundan sorumlu olacak

Dr. Çetin Ali Dönmez ise Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu, mühendis kökenli finans ve ekonomi uzmanı. İbn Haldun Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Dönmez, Borsa İstanbul’un risk yönetim birimi ile vadeli işlem ve opsiyon borsasının kuruluşunda etkin rol aldı.

Borsa İstanbul'un elektronik altyapısının geliştirilmesi ve dönüşümüne katkıda bulunan Dönmez, yeni yapılanmada finans, destekler ve planlama kolundan sorumlu olacak.

- "Milli Teknoloji" hamlesinin koordinasyonunda görev alacak

TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Kacır ise Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu. Mevkidaşı Dönmez gibi endüstri mühendisi olan 34 yaşındaki Kacır, farklı sektörlerde şirketler kurmuş bir girişimci.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının kurucu başkanı olan Kacır, "Geleceğin Teknoloji Yıldızları", "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" ve "Teknofest" gibi projelerin öncülüğünü yaptı. "Milli Teknoloji" ve "Stratejik Dönüşüm" koluna bağlı birimlerden sorumlu olacak Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin teknolojik dönüşümü ve gerçek katma değerli üretimi yakalayabilmesi için tüm ülkede başlatılacak "Milli Teknoloji" hamlesinin koordinasyonunda görev alacak.

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