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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "4 Mart'ta KOBİ-Gel Programı kapsamında imalat sanayiinde dijitalleşme çağrısına çıktık. Çağrıyı 2 Mayıs'ta kapattık. 1742 proje başvurusuyla aslında beklentilerimizin üzerinde bir başvuruyla karşılaştık. Başvuru

FİNANS HABERLERİ  | 04.05.2019 13:04 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "4 Mart'ta KOBİ-Gel Programı kapsamında imalat sanayiinde dijitalleşme çağrısına çıktık. Çağrıyı 2 Mayıs'ta kapattık. 1742 proje başvurusuyla aslında beklentilerimizin üzerinde bir başvuruyla karşılaştık. Başvuruların yüzde 13'ü akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere, yüzde 87'si ise bu teknolojileri kullanmak isteyen KOBİ'lere ait. Bu sonuç bizim için anlamlı çünkü yüzde 13'lük başvuru 'teknoloji geliştirme' konusunda olduğu için aslında teknoloji geliştirici KOBİ'lere daha fazla odaklanmamız gerektiği sonucunu buradan anlamış oluyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
kobi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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