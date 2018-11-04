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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

FİNANS HABERLERİ  | 04.11.2018 16:00 | Son Güncelleme

"Gelecek, bilime ayak uydurup onu keşfedenlerin olacak. Sizler kaşif nesiller olarak yetişmelisiniz. Sizler için açılan bilim merkezlerini, okulunuz, eviniz gibi görmeli, buralarda vakit geçirmelisiniz" - "Bilimi ve teknolojiyi ithal eden, taklit eden bir toplum olmak bize yakışmaz" - "Bugüne kadar 5 bilim merkezimizi tamamladık. Konya Bilim Merkezi'nin ziyaretçi sayısı bir milyonu aştı. Kocaeli ve Bursa Bilim Merkezleri’nin yıllık ziyaretçi sayıları bir milyona yaklaştı. Kayseri ve Elazığ Bilim Merkezleri’nin ziyaretçi sayıları da gün geçtikçe artıyor"

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Üsküdar Bilim Merkezi'nin açılışında çocuklara hitaben, "Gelecek, bilime ayak uydurup onu keşfedenlerin olacak. Sizler kaşif nesiller olarak yetişmelisiniz. Sizler için açılan bilim merkezlerini, okulunuz, eviniz gibi görmeli, buralarda vakit geçirmelisiniz." dedi.

Varank, Üsküdar Bilim Merkezi'nin 1. fazının açılışında çocuklara ve gençlere seslendi. Bilimin yaşanarak öğretileceği tesisin çocuklara, gençlere ve Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulunan Varank, “Bilgiyi elinde tutan toplumların, çağa yön verdiği bir zamanda yaşıyoruz. Ekonomi ve siyaset başta olmak üzere birçok alanda önde olan toplumlar, bunu sahip oldukları bilgiye ve bilimsel kapasitelerine borçludurlar.” diye konuştu.

Bilim ve tekniğin tüm insanlığın asırlar boyu birikimleriyle bugünkü halini aldığını anlatan Varank, şöyle konuştu:

“Mirasçısı olmakla gurur duyduğumuz medeniyetimiz, tıpta, astronomide, matematikte ve daha birçok alanda bilim mirasına çok önemli katkılarda bulunmuştur. Ancak biz sadece övünmekle yetinemeyiz. Bilimi ve teknolojiyi ithal eden, taklit eden bir toplum olmak bize yakışmaz.

Unutmayın bilim, aynı zamanda bir yarıştır. Uzay yarışı olmasaydı belki de aya insan gönderilmesi mümkün olmayacaktı. Bu yarış bugün daha da hızlandı. Biz de millet olarak sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız. Bu bizim hem tarihi hem de geleceğe karşı sorumluluğumuzdur.”

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- “Bilim merkezlerimizin 6.’sının açılışını gerçekleştiriyoruz”

Milli Teknoloji Hamlesi’yle Tükiye’nin aydınlık geleceğini inşa etmeyi hedeflediklerini söyleyen Varank, bu hamlenin gerçekleşmesi için bilimin toplum tarafından özümsenmesi gerektiğini anlattı.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bilimin ve tekniğin 7’den 70’e sevilmesi, yaşanması ve paylaşılması için gayret ettiklerini ifade ederek, TÜBİTAK’ın bu açıdan çok değerli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Bilim merkezlerini önemsediklerini belirten Varank, şu bilgileri verdi:

“Bugüne kadar 5 bilim merkezimizi tamamladık. Konya Bilim Merkezi'nin ziyaretçi sayısı bir milyonu aştı. Kocaeli ve Bursa Bilim Merkezleri’nin yıllık ziyaretçi sayıları bir milyona yaklaştı. Kayseri ve Elazığ Bilim Merkezleri’nin ziyaretçi sayıları da gün geçtikçe artıyor. Bu sayılar ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Gençlerimizin, çocuklarımızın ve ailelerimizin bilim merkezlerine olan ilgisi, bu konudaki heyecanımızı daha da artırıyor.

Hamdolsun, bugün de hizmet veren bilim merkezlerimizin 6.’sı olarak Üsküdar Bilim Merkezi’nin birinci etabının açılışını gerçekleştiriyoruz ama bununla da elbette yetinmeyeceğiz. İnşallah hızla bilim merkezlerimizi diğer şehirlerimize de yaygınlaştıracağız. Gelecek, bilime ayak uydurup onu keşfedenlerin olacak. Sizler kaşif nesiller olarak yetişmelisiniz. Sizler için açılan bilim merkezlerini, okulunuz, eviniz gibi görmeli, buralarda vakit geçirmelisiniz.”

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- “Her gün 500 öğrencimizin ders görebileceği bir kapasiteye sahip”

Bilim merkezlerindeki sergilerle bilime adeta dokunabilimenin mümkün olduğunu anlatan Varank, bilim merkezine ilişkin şunları söyledi:

“Konferans Salonu’nun bulunduğu merkezimizde ayrıca, girişimciler için ofis alanları ve donanım geliştirme atölyelerimiz de mevcut. Merkezimiz her gün 500 öğrencimizin ders görebileceği bir kapasiteye sahip. Tabii bu daha ilk faz.

İnşallah önümüzdeki yıl İletişim, Robotik, Otomotiv, Finans, Enerji, Doğa Bilimleri ve Tıp Teknolojileri temalarında geniş kapsamda hizmet verecek olan 2. ve 3. Fazları da hizmete sokacağız. Tüm etaplar tamamlandığında yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik toplam sergi alanına ulaşacağız.

Özgün mimarisiyle, zengin içerikleriyle böyle güzel bir merkezi gençlerimize, çocuklarımıza, milletimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

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- “Bilimin, öğrenme heyecanının yaşı olmaz”

“Bilimin, öğrenme heyecanının yaşı olmaz.” diyen Varank, merkezin 7’den 70’e tüm bilim meraklılarına açık olacağını söyledi.

Varank, açılışı yapılan eser ve hizmetin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Üsküdar Belediyesi’ne, TÜBİTAK’a ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’na teşekkürlerini ileterek sözlerini tamamladı.

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- “Bütünleşik bilim ve yüksek teknoloji kompleksi olarak yerini alacak”

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise ilk fazının açılışı yapılan merkezde T3 Vakfı’nın Dene-Yap Atölyeleri’nin 1,5 yıldır faaliyette olduğunu ifade ederek, burada geleceğin yüksek teknoloji yıldızı olacak gençlerin eğitim aldığını söyledi.

Açılış nedeniyle gençlerle aynı heyecanı paylaştığını anlatan Bayraktar, İstanbul’un ilk bilim merkezinin açılışını yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Bayraktar şöyle konuştu:

“Burası sadece bir bilim merkezi değil, içindeki o Dene-Yap Atölyeleri ve bunun yanında Girişim Merkezi’yle birlikte bir bilim ve yüksek teknoloji kompleksi aslında. İnşallah proje tamamlandığında içinde finans, otomotiv, robotik, iletişim, doğa bilimleri, enerji, tıp teknolojileri, havacılık ve uzay sergi galerisinin de yer alacağı şekilde bütünleşik bilim ve yüksek teknoloji kompleksi olarak yerini alacaktır.”

Merkezin, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için önemli bir kilometre taşı olacağını belirten Bayraktar, eserde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Bayraktar, teknolojiyi üreten bir Türkiye için devreye aldıkları eserin Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

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- Açılış kurdelesi kesildi

Açılış konuşmalarının ardından Varank ve Bayraktar’ın yanı sıra diğer ilgililer, merkezin açılış kurdelesini kestiler. Katılımcılar açılış töreninin ardından merkezi gezdiler.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Varank Selçuk Bayraktar Üsküdar Bilim Merkezi

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