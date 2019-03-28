İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bundan sonraki dönemde temel amaçlarının "milli teknoloji, güçlü sanayi" mottosuyla Türkiye'yi global bir üretici ülke konumuna getirmek olduğunu belirterek, "(Amacımız Türkiye'yi) Yüksek teknolojide, katma değerli üretimde dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline getirmek." dedi. Pendik'te faaliyet gösteren Tam Cam Otocam Sanayi AŞ fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Varank, fabrika çalışanları ile bir araya geldi. Burada çalışanlara hitap eden Varank, Türkiye'nin 17 yılda ekonomik açıdan büyük mesafeler katettiğini ifade ederek, ekonominin 17 senede 3,5 kat büyüdüğünü söyledi. Varank, memur maaşları için dışarıdan borç alan ülkeden sanayisiyle, üretimiyle dünyanın öncü ülkelerinden birisi haline geldiklerinin altını çizerek, şu anda içerisinde bulundukları tesisin de göz bebeği işletmelerden olduğunu bildirdi. Fabrikada üretilen ürünlerin dünyanın her yerinde kullanıldığını, bunun gurur verici olduğunu dile getiren Varank, Türkiye'deki yabancı yatırımcılardan bahsetti.

Varank, Türkiye'de uluslararası yatırımcı ve global şirketlere neden burada olduklarını sorduğunda aldığı cevaplara değinerek, şu ifadeleri kullandı: "Yabancı yatırımcılara, 'Neden burayı tercih ediyorsunuz?' dediğimde bana ilk söyledikleri, 'Sizdeki iş gücü dünyanın hiçbir yerinde yok, işini bu kadar sahiplenen, kendi işiymiş gibi çalıştığı işi sahiplenen iş gücünü dünyanın hiçbir yerinde görmüyoruz, bu durum buraya gelmemizdeki ana etken oluyor.' diyorlar. Sizler bizim üretken gücümüzsünüz." - "4,5 yıl projelerimizi yapmak istiyoruz" Varank, katma değerli üretimin öneminden bahsederek, "Bundan sonraki dönemde temel amacımız, 'milli teknoloji, güçlü sanayi' mottosuyla Türkiye'yi global bir üretici ülke konumuna getirmek. Yüksek teknolojide, katma değerli üretimde dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline getirmek. Biz bunu siz değerli kardeşlerimizle birlikte yapacağız." diye konuştu. Artık Türkiye'de herkesin, "üretim, sanayi olmazsa dünyada rekabet etme şansının olmayacağının" farkında olduğunu vurgulayan Varank, "milli teknoloji, güçlü sanayi" mottosuyla Türkiye'yi üretimle kalkındırmak için büyük gayret göstereceklerini söyledi.