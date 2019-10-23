FİNANS

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ATSO'yu ziyaret etti

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 13:38 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ATSO'yu ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ATSO) ziyaret etti.

Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılış töreni için kente gelen Varank, oda bünyesinde faaliyet gösteren girişimcilik ve inovasyon merkezi İNOVATSO'yu gezdi.

Çalışmalar hakkında, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'den bilgi alan Varank, İNOVATSO'da çalışmalarını sürdüren girişimcilerle projeleri hakkında sohbet etti.

ATSO Yönetim Kurulu üyeleriyle de bir toplantı gerçekleştiren Varank'a, ATSO'nun koordinasyonunda yürütülen Antalya 4.0 projesi ve Antalya ekonomisi hakkında da bilgiler verildi.

Ziyarette, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve ATSO Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

PARTNER Savaşçı'nın Teğmen Çiğdem'i, gerçekte bambaşka biri! Instagram pozları mest etti Savaşçı'nın Teğmen Çiğdem'i, gerçekte bambaşka biri! Instagram pozları mest etti
Yeni işçiler TTK'ya taze kan olduYeni işçiler TTK'ya taze kan oldu
TÜİK-Devlet borç stokunun GSYH'ye oranı yüzde 30.4'e çıktıTÜİK-Devlet borç stokunun GSYH'ye oranı yüzde 30.4'e çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antalya ATSO Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Türkiye'de bir ilk! Üretimine başlandı

Türkiye'de bir ilk! Üretimine başlandı

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

Uyarı geldi! Fiyatı şişirip sonra indirim yapıyorlar

Uyarı geldi! Fiyatı şişirip sonra indirim yapıyorlar

Kendi elektriğini kendileri üretecek

Kendi elektriğini kendileri üretecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu

Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu

Bakan Pakdemirli: Yeni personelle cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz

Bakan Pakdemirli: Yeni personelle cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz

Yeni işçiler TTK'ya taze kan oldu

Yeni işçiler TTK'ya taze kan oldu

TÜİK-Devlet borç stokunun GSYH'ye oranı yüzde 30.4'e çıktı

TÜİK-Devlet borç stokunun GSYH'ye oranı yüzde 30.4'e çıktı

Türkiye'nin en büyük zeytin bahçesinde hasat başladı

Türkiye'nin en büyük zeytin bahçesinde hasat başladı

Burdur, mermer borsasının merkezi olacak

Burdur, mermer borsasının merkezi olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.