FİNANS

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 21:51 | Son Güncelleme

"Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi; defalarca denediler, başaramadılar. Yine deniyorlar. Çalışkan sanayicisiyle, cesur girişimcisiyle ve yetenekli işgücüyle, Türkiye’nin gücünün farkında değiller" - "Hedeflerimizden bir milim dahi geri adım atmayacağız. Allah'ın izniyle bu savaşı da hep birlikte kazanacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi; defalarca denediler, başaramadılar. Yine deniyorlar. Çalışkan sanayicisiyle, cesur girişimcisiyle ve yetenekli işgücüyle, Türkiye'nin gücünün farkında değiller." ifadelerini kullandı.

Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ekonomide son günlerde yaşanan gelişmeler ve ABD'nin aldığı Türkiye'ye yönelik kararlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında, "Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi; defalarca denediler, başaramadılar. Yine deniyorlar. Çalışkan sanayicisiyle, cesur girişimcisiyle ve yetenekli işgücüyle, Türkiye’nin gücünün farkında değiller." ifadelerine yer veren Varank, şunları kaydetti:

"Sanayicimizin, girişimcimizin ve aziz milletimizin gönlü rahat olsun. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak öncelikli hedefimiz cari açığı azaltacak yerli ve milli üretimi var gücümüzle desteklemektir. Milli Teknoloji Hamlesi'ni bir an önce hayata geçireceğiz. Bakanlığımızın tüm imkanlarını doğru ve odaklı projelerle katma değer üretenlerin hizmetine sunacağız. Hedeflerimizden bir milim dahi geri adım atmayacağız. Allah'ın izniyle bu savaşı da hep birlikte kazanacağız."

PARTNERBakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilirBakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilir
IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!
Türkiye’deki armut üretiminin yüzde 30’u Gürsu’daTürkiye’deki armut üretiminin yüzde 30’u Gürsu’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama Mustafa Varank twitter

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi modelini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi modelini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Türkiye’deki armut üretiminin yüzde 30’u Gürsu’da

Türkiye’deki armut üretiminin yüzde 30’u Gürsu’da

Onur Market'ten yeni mağaza

Onur Market'ten yeni mağaza

Trump, Türkiye’ye uygulanan alüminyum ve çelik vergilerini artırma talimatı verdi

Trump, Türkiye’ye uygulanan alüminyum ve çelik vergilerini artırma talimatı verdi

Suzuki Vitara’da ağustos fırsatı

Suzuki Vitara’da ağustos fırsatı

Diyarbakır, kırmızı mercimek ve ipek böcekçiliği üretiminde birinci

Diyarbakır, kırmızı mercimek ve ipek böcekçiliği üretiminde birinci

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.