Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan, Ako Akü fabrikasına ziyaret

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKO Grup bünyesinde 2014 yılından bu yana Çankırı'da hizmet veren Ako Akü fabrikasını ve Ako Grup'un ortak yatırımı Sumitomo Rubber Ako'yu ziyaret etti.

Ako Akü'den yapılan yazılı açıklamaya göre, fabrika ziyaretinde Bakan Varank'a, Ako Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan ve Ako Akü yöneticileri eşlik ederek, işleyişe ilişkin bilgi verdi.

Verilen bilgiye göre, fabrika, bünyesindeki Akü Geri Dönüşüm tesisi ile birlikte, Türkiye'nin akü alanında en yeni ve en büyük yatırımı olma özelliği taşıyor. Ziyaret esnasında Dunlop ve Falken marka lastiklerle ilgili bilgi alan Varank'a, AKO Akü Fabrika Müdürü İlter Gürsoy da Türkiye'de ilk ve tek olarak AKO Akü fabrikasında uygulanan Kaizen Tüneli, MatrixPress teknolojisi ile akü üretimine dair bilgi verdi.

AKO Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özcan'a bölgeye ve ülke sanayisine yönelik kararlı yatırımları nedeniyle teşekkür eden Bakan Varank, "Bu fabrika yüzde 70'leri aşan ihracat oranıyla da ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Bu tür değerli yatırımlarla ihracat artışının yükselen bir ivmeyle devam edeceğinden hiç kuşkum yok. Ako Akü fabrikası, sadece teknolojik yönüyle değil, 'Sıfır Atık' esasına göre çalışması, çevre ve sürdürülebilir kalkınma için de örnek teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.