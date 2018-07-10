Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında devir teslim

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, görevi eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'den devraldı.
Bakanlığın makam toplantı salonunda gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Varank, Özlü'nün bakanlık dönemindeki gayret ve emeklerine yakından şahit olduğunu söyledi. Varank, "Bu vesileyle kendilerine milletimiz adına da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Yapacak çok işimiz var, çok yoğun bir gündemimiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu hayata geçirmek için 'bismillah' diyerek hemen çalışmaya başlayacağız. Rabbim inşallah milletimize karşı bizleri mahcup etmesin, bizlere hayırlı, faydalı hizmetler yapmayı nasip etsin." diye konuştu.
Faruk Özlü de 24 Mayıs 2016'dan bugüne görevi taşımaktan büyük onur ve gurur duyduğunu belirtti. Görevinin, millete ve devlete hizmet etmek için emanet edildiğini hiç unutmadığını vurgulayan Özlü, alanıyla ilgili en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını anlattı.
Özlü, çalışmaların çerçevesini "Bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye" hedefine yönelik adımlarla belirlediklerine işaret ederek, "4 yapısal dönüşüm çalışması yaptık. Bunlardan ikisi yasalaştı, birisi Meclis'te, bir diğeri de diğer bakanlıklarla koordinasyon aşamasında. 26 ay boyunca 693 yeni Ar-Ge merkezi, 231 tasarım merkezi, 17 teknopark ve 26 yeni OSB'yi milletimizin hizmetine sunduk. İnanıyorum ki ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında önemli bir kaldıraç görevi görecek olan bu vizyon, bundan sonra da korunacak ve daha da ileriye götürülecektir." değerlendirmesinde bulundu.
- "Makamlar geçici, halka hizmet aşkı kalıcı"
Varank'a çok iyi bir altyapı bırakmanın onur ve gururunu yaşadığını dile getiren Özlü, Türkiye'nin bilim, teknoloji ve sanayi temelli kalkınma ivmesinin artarak devam edeceğine yürekten inandığını vurguladı. Makamların gelip geçici, halka hizmet aşkının ise kalıcı olduğu bilinciyle çalıştıklarının altını çizen Özlü, bundan sonra da hangi makamda olursa olsun aynı aşk, şevk ve azimle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Özlü, görevi boyunca kendisine eşlik eden çalışma arkadaşlarına, sanayicilere, sivil toplum kuruluşlarına, bilim insanlarına, üniversitelere ve diğer tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Beni bu göreve uygun görüp onurlandıran ve bu ülkeye Bakan olarak da hizmet etme şansı veren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından tebrikleri kabul eden Varank'ı, ailesi de yalnız bırakmadı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da katıldı.
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