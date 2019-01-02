FİNANS

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 2019'da 5,6 milyar liralık destek

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 10:38 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Sanayi, girişimci ve araştırmacıya 2019'da 5,6 milyar lira destek bütçesi kullandırılacak" - "Yeni yılda tüm imkanlarımızla sanayici, girişimci ve araştırmacıların yanında olmaya devam edeceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yılda sanayici, girişimci ve araştırmacıların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Sanayi, girişimci ve araştırmacıya 2019'da 5,6 milyar lira destek bütçesi kullandırılacak." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019'da sanayici, girişimci ve araştırmacılara bütüncül bir modelle 5 koldan destek sağlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle yeniden yapılandırılan Bakanlık, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte toplamda 5,6 milyar lira destek verecek.

Bakanlığın 2019'da sağlayacağı desteklere ilişkin açıklamada bulunan Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeni yılda tüm imkanlarıyla sanayici, girişimci ve araştırmacının yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Varank, yeni dönemde yatırım teşvikleri, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin Bakanlık bünyesine katıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Böylelikle sunduğumuz tüm destekleri daha bütüncül ele alabiliyoruz. Üretim öncülüğünde büyümek için tüm birimlerimizle sahada daha fazla ve aktif rol alıyor, varsa sorunları yerinde tespit ediyoruz. İlgili kuruluşlarımızla birlikte Bakanlığımızın 2019 yılı destek bütçesi ödeneği 5 milyar 600 milyon liradır. Ülkemize hayırlı olsun."

- Bakanlığın destek bütçesi ödeneği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019'da destek bütçesi ödeneği 2 milyar 447 milyon 661 bin lira olarak belirlendi.

Söz konusu bütçe kapsamında, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı için 24 milyon 749 bin lira, Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı için 6 milyon 187 bin lira, Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri için 27 milyon 224 bin lira, Temel Bilimler Destek Programı için 12 milyon 374 bin lira, Tasarım Tescil Destek ProgramIarı için 619 bin lira, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için 90 milyon lira, Araştırma Altyapıları için 98 milyon lira, Cazibe Merkezleri için 110 milyon 356 bin lira, Kalkınma Ajansları için 400 milyon lira, Bölge Kalkınma İdareleri için 320 milyon lira, Sosyal Destek Programı için 166 milyon 23 bin lira, faiz desteği için 348 milyon 869 bin lira, sigorta prim desteği için 581 milyon 500 bin lira, IPA kapsamında yapılan destekler için 50 milyon 186 bin lira, Kümelenme Destek Programı için 20 milyon 500 bin lira, OSB'lerde Bedelsiz Arsa Tahsisi için 3 milyon lira, Organize Sanayi Bölgeleri, sanayi siteleri, endüstri bölgeleri (kredi) için 188 milyon 74 bin lira ayrıldı.

- TÜBİTAK destekleri için 1,3 milyar liralık ödenek

TÜBİTAK bünyesinde verilen destekler için 2019'da 1 milyar 263 milyon 792 bin lira ödenek öngörülüyor.

Bu yıl söz konusu destek bütçesinin ana başlıklarını Türkiye Araştırma Alanı programları, Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Programı, Sanayi Ar-Ge Destek Programı, Bilim ve Teknoloji Farkındalığını Artırma Programı, Akademik ve Uygulamalı Ar-Ge Destek Programı, Savunma ve Uzay Ar-Ge Destek Programı, Kamu Ar-Ge Destek Programı, UİDB AB Proje Ödül Destek Programı oluşturuyor. Bu programlar için toplam 1 milyar 63 milyon 195 bin lira ayrıldı.

Bilim İnsanı Destek Programları bursları 177 milyon 680 bin lira, Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvikleri 21 milyon 172 bin lira, ARDEB Proje Performans Ödülü olarak 1 milyon 745 bin lira destek bütçesini kullandırılacak.

- KOSGEB'ten 1,9 milyarlık destek

KOSGEB tarafından 2019'da KOBİ'lere 1 milyar 892 milyon lira destek sağlanacak. Bu yıl için tahsis edilen destek bütçesi, başta Stratejik Ürün, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım, KOBİ Gelişim ve Girişimciliği Geliştirme Destek Programları olmak üzere diğer destek programları kapsamında ağırlıklı olarak proje odaklı destekler aracılığıyla KOBİ ve girişimcilere aktarılacak.

Ayrıca Kredi Finansman Desteği ile KOBİ'lerin finansman giderleri karşılanmaya devam edilecek. KOSGEB, piyasa şartları ve gelişmeler çerçevesinde 2019'da da ihtiyaç halinde gerekli revizyonları yapmak üzere aktif piyasa gözetimini sürdürecek.

- Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri

Kalkınma ajanslarına 2019 için tahsis edilen bütçe payı ise yaklaşık 400 milyon lira olarak belirlendi. Bu bütçeyle il düzeyinde faaliyet gösteren yatırım destek ofisleri, yatırımcılara yerinde danışmanlık hizmeti sağlayacak.

Bu yıl GAP, DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarına toplam 320 milyon lira kaynak aktarılacak. Görece az gelişmiş bölgelere yönelik uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı'na bugüne kadar yaklaşık 427 milyon lira kaynak kullandırıldı. Programın 2019 bütçesi de yaklaşık 110 milyon lira olacak.

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