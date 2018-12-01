FİNANS

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yatırımları hızlandıracak adım

FİNANS HABERLERİ  | 01.12.2018 13:49 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: - "Yönetmelik sayesinde planlı sanayi alanlarının uzun süren yer seçimi süreleri daha hızlı bir şekilde tamamlanacak, arazi temini maliyetlerini azalacak, kamulaştırma çalışmalarına girmeden hazine arazilerini değerlendirebilecektir. Ayrıca hızla gelişen sanayimizin uzun vadeli yatırım planlarını hazırlanabilecektir" - "Bu sayede müteşebbislerimizin bir adım ötesinde konumlanarak yatırımların hızla ekonomimize kazandırılması sağlanacaktır"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım alanlarına ilişkin yönetmeliği ile planlı sanayi alanlarının yer seçimi sürelerinin hızlı bir şekilde tamamlanacağı, arazi temini maliyetlerinin azalacağı, kamulaştırma çalışmalarına girmeden hazine arazilerinin değerlendirebileceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri kuruluş sürecini hızlandırmak amacıyla hazırlanan Yatırım Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Türkiye'de planlı sanayi alanlarıyla yatırımcıların altyapı ve arsa maliyetlerinin önemli ölçüde minimize edildiği belirtilen açıklamada, sanayicilerin birbirleriyle iş birliği içinde çalışmalarına olanak sağlandığı ifade edildi. Bu gelişmelerin planlı sanayi alanlarının cazibesini giderek artırdığı ve taleplerin kısa sürede karşılanmasını gerekli kıldığına işaret edildi.

Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri uygulamalarında yer seçimi süreçlerinin zaman zaman 1 yılı aşabildiği, yüksek kamulaştırma maliyetleriyle karşı karşıya kalınabildiği, kamulaştırma bedeline karşı açılan davalar nedeniyle bu sürenin daha da uzayabildiği aktarıldı. Ortaya çıkan bu durum ivedi yatırımlarda önemli bir sorun oluşturduğundan yürürlüğe giren yönetmelik sayesinde planlı sanayi alanlarının uzun süren yer seçimi sürelerinin daha hızlı bir şekilde tamamlanacağı, arazi temini maliyetlerininin azalacağı, kamulaştırma çalışmalarına girmeden hazine arazilerinin değerlendirebileceği kaydedildi.

Bununla birlikte hızla gelişen Türk sanayisinin uzun vadeli yatırım planlarının hazırlanabileceği ve bu sayede müteşebbislerin bir adım ötesinde konumlanarak yatırımların hızla ekonomiye kazandırılacağı vurgulandı.

PARTNERPorno sitelerine saldıran hackerlar yakalandı!Porno sitelerine saldıran hackerlar yakalandı!
Aytemiz’den yılın son kampanyasıAytemiz’den yılın son kampanyası
Köylü kadınların yaptığı Noel çelenkleri, Avrupa'ya ihraç ediliyorKöylü kadınların yaptığı Noel çelenkleri, Avrupa'ya ihraç ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
planlı sanayi alanları resmi gazete Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı! Son gün ne zaman?

'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı! Son gün ne zaman?

Ticaret Bakanı Pekcan: Cumhuriyet'in en yüksek kasım ayı ihracat değerine ulaştık!

Ticaret Bakanı Pekcan: Cumhuriyet'in en yüksek kasım ayı ihracat değerine ulaştık!

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

Ünlü markalar kepenk indirdi! Protestoya hazırlanıyorlar

Ünlü markalar kepenk indirdi! Protestoya hazırlanıyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kruvaziyer ve dev konteyner gemilerini Marmara’ya çekecek karar

Kruvaziyer ve dev konteyner gemilerini Marmara’ya çekecek karar

Aytemiz’den yılın son kampanyası

Aytemiz’den yılın son kampanyası

Köylü kadınların yaptığı Noel çelenkleri, Avrupa'ya ihraç ediliyor

Köylü kadınların yaptığı Noel çelenkleri, Avrupa'ya ihraç ediliyor

Yalova'nın elektrik ihtiyacının yüzde 3'ü katı atıktan karşılanacak

Yalova'nın elektrik ihtiyacının yüzde 3'ü katı atıktan karşılanacak

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti

Doğal gaz kullananlar, kömüre oranla yüzde 59 tasarruf sağladı

Doğal gaz kullananlar, kömüre oranla yüzde 59 tasarruf sağladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.