Sanayi ve teknolojide 2023 stratejisi açıklanacak

DİLARA ZENGİN - Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından 18 Eylül'de açıklanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde sanayi ve teknolojide izleyeceği yol haritası belirlendi.

Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uzun süredir üzerinde çalıştığı Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hazırlandı.

- Milli Teknoloji Hamlesi'nin bileşenleri paylaşılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen "Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Bakan Varank tarafından 18 Eylül'de Ankara'da bulunan MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde kamuoyuyla paylaşılacak.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin bileşenlerinin anlatılacağı stratejide, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeye ve sanayide katma değerli üretimi geliştirmeye yönelik hedefler yer alacak.

Ülkenin küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlayan stratejide, kritik teknolojilerde atılım sağlanmasına yönelik politikalar da duyurulacak.