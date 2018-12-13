Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredisiyle desteklenen Giresun, Ankara, Bayburt, Çankırı ve Çorum'daki 5 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinin altyapısı tamamlanarak yatırımcının hizmetine sunulacak. Bakanlık kredisiyle desteklenen Karaman, Rize ve Hakkari'deki 4 sanayi sitesi projesi tamamlanacak.

Söz konusu plan çerçevesinde, bilişim sektöründe yerli üretimi, kaliteli ve güvenli ürün teminiyle teknolojik gelişimi teşvik edecek Kamu Bilişim Firmaları Yetkilendirme Sistemi kurulacak ve kamu bilişim alımları düzenlenecek.

İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 36 eylemi gerçekleştirmek için çalışmalarına hız verecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, yüksek teknolojili ürünlerin yerli olarak üretilmesine yönelik çalışmalar ve destekler hayata geçirilecek.

Beş yıllık dönemi kapsayan Türkiye'nin Fikri Mülkiyet Stratejisi hazırlanacak. Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili değerleme ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek üzere kurulan Türk Sınai Mülkiyet Değerleme Şirketi faaliyete geçirilecek.

Bakanlığın piyasa gözetim faaliyetleriyle iş süreçlerini kapsayan web ve mobil uygulamaları tamamlanacak, dijital ortamda sunulmasına ihtiyaç duyulabilecek hizmetler için analiz çalışmaları yapılacak.

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi tamamlanacak. Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında iki adet üst çatı örtüsünün yapımı bitirilecek.

İthalat bağımlılığının giderilmesi ve cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak yüksek teknolojili ürünlerin yerli olarak geliştirilmesi amacıyla Sanayi Yenilik Ağları Mekanizması (SAYEM) desteği verilecek.

- Yüksek teknolojili ürünlerin yerli olarak geliştirilmesi için destek

Ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında derece alan veya Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 25 binde yer alan başarılı öğrencilerin kariyer planı oluşturma dönemlerinde yardımcı olmak üzere TÜBİTAK Lisans Bursiyerleri Mentorlük Sistemi hayata geçirilecek.

Canlı bomba ve kaçak eşya tespiti için Terahertz Görüntüleme cihazı geliştirilecek, 4 adet THz görüntüleme sisteminin devreye alınarak kabul işlemleri gerçekleştirilecek ve 4 farklı gümrük sınır kapısına kurulacak.

Elektrik enerjisi santralleri için yerli elektromekanik ekipman tasarım, üretim ve devreye alma kabiliyeti kazanılmasını sağlayacak Keban HES Kontrol Sistemleri Geliştirilmesi Projesi kapsamında Keban HES SCADA sistemi ve hız regülatörü sistemlerinin üretimleri tamamlanacak.

- Canlı bomba ve kaçak eşya tespiti için yeni sistem

Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi (TRİJEN) Projesi pilot tesisi entegre olarak çalıştırılacak ve öncü tesis açılışı yapılacak.

Dışişleri Bakanlığına özel kripto algoritması geliştirilerek bu algoritmayı içeren IP Kripto cihazları tasarlanacak ve üretilecek, test edilmesinin ardından Bakanlığa teslim edilecek.

Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli Projesi'nin mutabakat zabtı TAI ile imzalanacak ve ihale süreci tamamlanacak.

Hassas frekans ve kod seçici elektromanyetik kirlilik ölçüm sistemi kurulacak ve GSM, 3G, 4G baz istasyonları ölçümlerindeki en gelişmiş, en doğru kirlilik ölçüm yöntemi Türkiye'ye kazandırılacak. Avrupa Araştırma Alanı Türkiye Ulusal Yol Haritası tamamlanacak.

- KOBİ'lere yaklaşık 274 milyon lira destek

Türk-İslam Bilim ve Kültür Mirası Projesi kapsamında 5 eser daha yayımlanacak.

Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere yaklaşık 274 milyon lira destek sağlanacak. Geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve Türk vatandaşları İçin İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi başlatılacak.

Altı Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Mardin'de Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi ile Ankara Bozankaya Elektrikli Otobüs ve Metro Araçları Fabrikası'nın açılışları gerçekleştirilecek.

