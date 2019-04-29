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'Sanayici, eksper ve bilirkişi krizi yaşıyor'

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 12:53 | Son Güncelleme

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar, sanayi sektörünün hedeflediği ihracat rakamlarına ulaştıracak kredi ve fonların ekspertizlerce tıkandığını belirterek, "Bir eksper geliyor ve 100 liralık teminatınıza 50 lira yazıyor.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar, sanayi sektörünün hedeflediği ihracat rakamlarına ulaştıracak kredi ve fonların ekspertizlerce tıkandığını belirterek, "Bir eksper geliyor ve 100 liralık teminatınıza 50 lira yazıyor. Bankaya gittiğinizde bu teminatın 25 liraya düştüğünü gördüğünüzde, Kredi Garanti Fonu da uygulanmazsa sanayici hangi finansmanla üretim yapıp istihdama katkı sağlayacak? Eksper ve bilirkişi krizi yaşıyoruz" dedi. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, 2019 yılının 4 ayında sanayicinin mevcut durumunu değerlendirdi. Sanayicinin ihracatında artışa ihtiyaç olduğunu belirten Bahar, sanayinin ve üretimin Türkiye'nin en önemli kaynağı olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Yaş sebze meyve, turizm ve sanayi ihracat potansiyellerini kıyaslayan Bahar, "Yaş sebze meyve ihracat rakamlarına bakıyoruz. 1,5 milyar dolar ihracatımız var. Hadi çıksın, bu ihracat 4 milyar dolar seviyelerini zorlayabilir. Turizmde 30 milyar dolarlık katma değer var. Bu rakam da çıksın 50 milyar dolar olsun. 2018 verilerine bakınca 106 milyar dolarlık bir sanayi ihracatından bahsediyoruz" diye konuştu. 106 milyar doları 500 milyar dolar seviyelerine taşıyacak potansiyelin Türk sanayi sektöründe olduğunu vurgulayan Başkan Bahar, hedefe ulaşmada yolu tıkayan bazı engellerle karşılaştıklarını söyledi. Kredi Garanti Fonu (KGF) ile sanayiciye sağlanan finansmanın yeniden sağlanması gerektiğine değinen Ali Bahar, devlet garantisiyle verilen KGF'lerde geri ödemesi iyi olan firmaların tekrar KGF'den faydalanmasının önünün açılması gerektiğini kaydetti. 'EKSPER VE BİLİRKİŞİ TERÖRÜNDEN SÖZ EDİYORUM' Sanayicilerin eksper ve bilirkişilerden yana sıkıntı çektiklerinden yakınan Başkan Bahar, sanayicinin belinin büküldüğünü söyledi. Eksperlere verilen teminatın yarıya düşürüldüğünü, bankaya gidildiğinde 4'te 1 oranına indiğine vurgu yapan Bahar, şöyle konuştu: "Eksper ve bilirkişi krizi yaşıyoruz. Eksper ve bilirkişi teröründen söz ediyorum. Bir eksper geliyor ve 100 liralık teminatınıza 50 lira yazıyor. Bankaya gittiğinizde bu teminatın 25 liraya düştüğünü gördüğünüzde, KGF de uygulanmazsa sanayici hangi finansmanla üretim yapıp istihdama katkı sağlayacak? Bu eksper olayının şeffaflaşması lazım. Sanayicinin gayrimenkulünün, makinesinin, bilançosunu doğru değerleyecek mekanizmaları ortaya koyabilirsek bu bile sanayicinin finansmana ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Sanayici elinde gayrimenkulü, üretim yaptığıyla, bilançosuyla bir bankaya gittiğinde 4'te bir finansman bulabiliyor. Sanayici yaptığı yatırımı değer olarak gösteremiyor."

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