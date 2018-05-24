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Sanayiciden elektrik tarifesinde düzenleme talebi

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 10:47 | Son Güncelleme

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Son kaynak tedarik tarifesine ilişkin düzenleme, sanayicilerin elektrik maliyetini artırdı. Bu düzenlemeden hem OSB'ler hem de sanayicimiz olumsuz etkilendi" - "OSB'lerin sürdürülebilirliği için bu yanlış uygulamanın bir an önce düzeltilmesi gerekir"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, son kaynak tedarik tarifesine ilişkin düzenlemenin sanayicilerin elektrik maliyetini artırdığını belirterek, "Bu düzenlemeden hem organize sanayi bölgeleri (OSB) hem de sanayicimiz olumsuz etkilendi." ifadesini kullandı.

Özdebir, yazılı açıklamasında, 1 Nisan'da yürürlüğe giren "Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"in sanayicilere etkilerini değerlendirdi.

Düzenlemeyle OSB'ler, bu bölgelerde yer alan sanayiciler ve büyük tüketicilerin elektrik maliyetinin arttığına işaret ederek, "Bu düzenlemeden hem OSB'ler hem de sanayicimiz olumsuz etkilendi, OSB'ler cazibesini yitirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, tebliğle yıllık 50 milyon kilovat saat üstü tüketimde bulunanların "yüksek tüketimli tüketici" olarak tanımlandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu miktarda tüketimi olan OSB'lerin sayısı 100'ü bulmaktadır. Bu OSB'ler bölgede yer alan sanayicilere ay sonunda fatura kestiği için Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerini bir sonraki ay ayrı bir fatura olarak yansıtmaktadır. Bu nedenle sanayici, ay içinde tükettiği elektriğin maliyetini bilmemektedir. Ayrıca, YEKDEM kaynaklı farkı bir sonraki ay ödemek zorunda kaldığından, bu da ayrı bir muhasebe sorunu çıkarmaktadır. Devletin bu sıkıntıyı çözmek için paçal bir maliyet oluşturması gerekiyor. Böylece sanayici maliyetini net olarak bilecektir. Eğer o ay için belirlenen maliyetlerde pozitif ya da negatif bir fark çıkarsa bir sonraki ay telafi edilebilir."

Bu düzenlemeyle OSB dışında kalan büyük tüketicilerin de tam organize olamamış, sığ bir piyasadan ihtiyacını karşılamak zorunda kalacağını vurgulayan Özdebir, "Henüz rekabetçi bir piyasa oluşmadığı için bu piyasa da amacına uygun işlememektedir. OSB içindeki tüketicilerin elektrik maliyetlerinin OSB dışındakilere kıyasla daha pahalı hale gelmesi, bu bölgelerin sürdürülebilirliğini zorlamaktadır. OSB'lerin sürdürülebilirliği için bu yanlış uygulamanın bir an önce düzeltilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

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