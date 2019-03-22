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Sanayiciden "Proses Güvenliği ve Süreçlerin İyileştirilmesi için Destek Paketi" çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 13:18 | Son Güncelleme

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, iş kazalarını önlemek için "Proses Güvenliği ve Süreçlerin İyileştirilmesi için Destek Paketi" çağrısı yaptı Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Zeytinoğlu ile Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi Düzenleme Kurulu Başkanı ve DYO İnşaat Boyaları Fabrika Direktörü Hasan Şerefhan, Proses Emniyeti Sempozyumu hakkında bilgi vermek üzere bir araya geldi.

Sanayiciden "Proses Güvenliği ve Süreçlerin İyileştirilmesi için Destek Paketi" çağrısı

İstanbul, 22 Mart (DHA) - Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, iş kazalarını önlemek için "Proses Güvenliği ve Süreçlerin İyileştirilmesi için Destek Paketi" çağrısı yaptı
Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Zeytinoğlu ile Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi Düzenleme Kurulu Başkanı ve DYO İnşaat Boyaları Fabrika Direktörü Hasan Şerefhan, Proses Emniyeti Sempozyumu hakkında bilgi vermek üzere bir araya geldi.
Zeytinoğlu; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Kocaeli Sanayi Odası’nın Türkiye’ye örnek olacak çok önemli bir projeye imza attığını belirtti. Ağır ve tehlikeli sektörlerin yoğun faaliyet gösterdiği Kocaeli’de, sanayicilerin proses emniyetiyle ilgili tedbirleri alma konusunda liderlik ettiğini söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, bu kapsamda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması ile ilgili yönetmelikteki değişimin sektörün tüm aktörleriyle birlikte tartışılacağı Proses Emniyeti Sempozyumu’nu hayata geçireceklerini ifade etti.
Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası’na kayıtlı firmaların yüzde 36’sının otomotiv, yüzde 27’sinin kimya, yüzde 19’unun metal sektöründen olduğunu ve imalat sanayinin de yüzde 13’ünü temsil ettiklerini açıkladı. Kimya, otomotiv, metal, plastik gibi ağır ve tehlikeli sektörlerde Kocaeli Sanayi Odası olarak önemli bir pay aldıklarına vurgu yapan Zeytinoğlu, hem çevre hem de iş sağlığı ve güvenliği konularının kendileri için diğer illere göre çok daha öncelikli bir mesele olduğunu söyledi.
Hasan Şerefhan da Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Yönetmeliği’nde Mart ayında gelen değişikliğin AB’de uygulanan SEVESO Direktifleri doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti. Bu değişimle birlikte tesisin büyüklüğü ve bu güne kadar aldığı güvenlik tedbirlerine göre değişiklik gösterse de şirketleri 1-1,5 milyon TL düzeyinde bir yatırımın beklediğini açıklayan Hasan Şerefhan, bu yatırımın hem kaza riskini azaltmak hem de kazaların insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek için şart olduğunun altını çizdi. Sanayicinin buna uyabilmesi için insan gücü ve kaynak gerektiğini söyleyen Şerefhan, bununla birlikte teknik bilgi ve donanım gereksinimlerinin de oluşacağını açıkladı.
İtalya’nın Seveso kasabasında 1976 yılında yaşanan bir kaza, tüm dünyanın kaderini değiştirdi. Kazanın ardından, Avrupa Birliği tarafından benzer kazaların önlenmesi ve kontrolü amacıyla kabul edilen SEVESO Direktifleri, ülkemizde ilk olarak 2010 yılında yayımlanan ve 2013 yılında revize edilen Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alıyor. Mart 2019’da bir kez daha SEVESO III Direktiflerine göre güncellenen yönetmelik ile sanayi sektörünü etkileyen yeni bir dönem başladı. Yeni yönetmeliğe göre; Şirketler güvenlik raporlarını ve büyük kaza önleme politika belgelerini hazırlayacaklar. Büyük kaza senaryolarını oluşturarak acil durum planlarını da yapmaları gerekiyor. Bu süreçte firmaları uyarıdan, para cezasına ve hatta üretimi durdurmaya kadar ağır cezalar bekliyor. (Fotoğraflı)

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