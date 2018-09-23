Sanayicilerden KDV iadesi için Hazine tahvili önerisi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, sanayicinin 40 milyar lira civarında devletten KDV alacağı bulunduğunu belirterek, "Bunun için devlet sanayiciye Hazine kağıdı versin. Biz de bunu bankalara teminat olarak verelim." dedi.

Gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelen Özdebir, döviz kurlarında son dönemde yaşanan gelişmeler, sanayicilerin sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir raporu Hazine ve Maliye, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarına sunduklarını söyledi.

Raporda yer alan 15 civarındaki konu başlığından en önemlilerinden birinin sanayicileri de yakından ilgilendiren KDV iadeleri ile ilgili olduğunu anlatan Özdebir, "200 milyar liralık KDV alacağının 40 milyar liralık kısmı sanayicileri ilgilendiriyor. Bunun için devlet, 'biz 5 yıl vadeli' dedik, sanayiciye Hazine kağıdı versin. Biz de bunu bankalara teminat olarak verelim." diye konuştu.

Firmaların bankalara verecek teminatlarının kalmadığını dile getiren Özdebir, finansmana erişimin piyasadaki en büyük sıkıntı olduğunu ifade etti.