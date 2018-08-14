FİNANS

Sanayicilere 1,2 milyar liralık destek

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 10:34 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Sanayicilere yönelik 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk" - "Yeni destek programının, cari açığın azaltılması başta olmak üzere yüksek katma değerli ürünlerin üretimine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilere yönelik 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuklarını belirterek, "Yeni destek programının, cari açığın azaltılması başta olmak üzere yüksek katma değerli ürünlerin üretimine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Varank, yazılı açıklamasında, yeni destek programıyla cari açığı azaltacak, katma değer yüksek ürün ve teknolojileri geliştiren sanayicileri desteklemeyi hedeflediklerini bildirdi.

Reel sektörün araştırma, teknoloji geliştirme ile üniversite-sanayi iş birliği mekanizmalarını, teknoloji tabanlı girişimciliği ve erken aşama girişimlerini destekleyen TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığında (TEYDEB) sistem değişikliğine gidildiğini belirten Varank, 10 ayrı destek programının sadeleştirildiğini ve "TEYDEB 2.0" adıyla yeni bir destek programı hazırlandığını aktardı.

Varank, sistem değişikliği ve yeni açılan çağrılar hakkında bilgi verdi, TEYDEB'in kuruluşundan 2017 yılına kadarki 23 yılda yaklaşık 10 bin proje için toplam 8,3 milyar liralık destek sağladığını ve bu desteklerle 15 milyar liralık Ar-Ge hacmi oluşturulduğunu ifade etti. Varank, teknoloji tabanlı girişimcilere yönelik teknogirişim desteği kapsamında ise yaklaşık 16 bin iş fikri başvurusu alındığını, 77 milyon liralık hibe destekle 958 girişimcinin firmalarını kurduğunu bildirdi.
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- Yerli üretim için Ar-Ge desteği

TEYDEB'in yıllar içinde destek programlarının sayısını artırdığına işaret eden Varank, esnek ve yalın bir süreç sağlamak amacıyla mevzuatları ayrı ayrı tanımlı 10 farklı destek programının iki başlık altında toplandığını kaydetti.

Varank, Sanayi Destekleri (SADE) ve Arayüz Destekleri (AYDE) olarak sadeleştirilen bu yeni destek sistemine "TEYDEB 2.0" adının verildiğini belirterek, yeni destek programına ilişkin şu bilgileri verdi:

"1 Ağustos itibarıyla SADE kapsamında açılan çağrıya başvuracak projeler için 200 milyon lira bütçe ayrıldı. Yıl sonuna kadar sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni çağrılar açacağız. Bu sene açılacak tüm TEYDEB çağrıları aracılığıyla hayata geçirilecek projelere üç yılda 1,2 milyar lira kullandıracağız. TEYDEB 2.0 kapsamında cari açığı azaltacak veya katma değeri yüksek ürün, süreç ve teknoloji geliştirme projelerini destekleyeceğiz. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ürün ve teknolojilerin yerli olarak geliştirilmesine destek vereceğiz. Bu yeni destek programının, cari açığın azaltılması başta olmak üzere yüksek katma değerli ürünlerin üretimine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Buradan bütün sanayicilerimize, girişimcilerimize çağrıda bulunmak istiyorum; yeni fikri olanlar ve yeni ürün geliştirmek isteyenlere her türlü desteği vermeye hazırız."

Varank, kamu-üniversite-sanayi iş birliğini oluşturmaya ve özellikle teknoloji tabanlı girişimci ve KOBİ'lere iş geliştirme ve yenilik alanlarında mentorlük sağlamaya yönelik kolaylaştırıcı destekleri de hayata geçireceklerini açıkladı.

Bu arada, Bakan Varank'ın açıkladığı TEYDEB 2.0 için ilk çağrı duyurusu yapıldı. Söz konusu çağrıya 31 Aralık 2018'e kadar başvuru yapılabilecek. Proje başvuruları ziyaretli hakemlik ile değerlendirilecek. Başvurular alındıkça, 31 Aralık beklenmeden değerlendirme süreci başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
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