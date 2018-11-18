FİNANS

Sanayicinin yüzünü güldüren okul

FİNANS HABERLERİ  | 18.11.2018 11:54 | Son Güncelleme

Kayseri'de, sektörün kalifiye eleman ihtiyacına cevap verecek nitelikte öğrenci yetiştiren teknik kolej, mezunlarıyla sanayicinin gücüne güç katıyor - Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kolejden geçen yıl mezun olan 137 gençten 106'sı fabrikalarda işbaşı yaptı - Özel Kayseri OSB Teknik Koleji Müdürü Durmuş Payas: - "Mezunlarımızı işe yerleştirdik ama arkamızı dönmedik. Her çocuğumuzun kayıtları var. Aynı zamanda işçi bulma kurumu gibi çalışıyoruz"

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Kayseri'de, sanayi sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda öğrenci yetiştiren teknik kolejin mezunları, aldıkları eğitim ve kazandıkları yeteneklerle sanayicinin yüzünü güldürüyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hayırsever iş adamlarının katkılarıyla yaptırılan ve bir süre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterdikten sonra yönetimi Kayseri OSB'ye devredilerek koleje dönüştürülen mesleki ve teknik eğitim lisesi, sanayi sektörünün kalifiye eleman ihtiyacına dönük eğitim veriyor.

Bin 200 fabrikanın bulunduğu, 75 bin kişinin istihdam edildiği OSB'deki Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'nde, modern teknolojik cihazlarla donatılan atölyelerde eğitim alan öğrenciler, bir yandan meslek öğrenirken diğer yandan bugünün sanayi teknolojisini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Geçen yıl ilk mezunlarını veren okuldan diploma alan 137 öğrenciden 106'sı staj yaptıkları fabrikalarda işe başladı, 21'i üniversitelere kaydoldu.

- "Fabrika sahipleri 'sözleşme yapalım mı?' diye bize geliyor"

Okul Müdürü Durmuş Payas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun "ara" değil, "aranan" nitelikli elemanlar yetiştirmek misyonuyla yola çıktığını ve bunu büyük ölçüde başardıklarını söyledi.

Okulun kolej olmasına rağmen buradaki eğitimin ücretsiz verildiğini belirten Payas, "Okulumuzu bu yapısıyla bir yıl önce devraldık. Bugün itibarıyla bin 500 öğrenci, 94 öğretmenle eğitim ve öğretime devam ediyoruz. Okulumuz 117 derslik, 6 bölüm ve 26 atölyeden oluşuyor." dedi.

Mevcut 6 bölümle kuruluş amaçlarına uygun gençler yetiştirdiklerini dile getiren Payas, şöyle devam etti:

"Biz, sanayicinin aradığı elamanı yetiştiriyoruz. Geçen sene 137 öğrenci mezun ettik. Bunlardan 106'sını işletmelere yerleştirdik. 21 öğrencimiz üniversiteyi kazandı, kalan 10 öğrencimiz ise ya aile şirketlerinde işe devam etti ya da üniversite sınavına hazırlanmak için işe başlamadı. Bu sene de 250 mezun vereceğiz. Öğrencilerimiz şu anda fabrikalarda bulunan tezgahları kullanabilecekleri eğitimi alıyor. Öğrencilerimiz bir yıl işletmede staj görüyor. Zaten 2 ay sonra fabrika sahipleri 'sözleşme yapalım mı?' diye bize geliyor."

- "İşçi bulma kurumu gibi çalışıyoruz"

Payas, Kayseri'de 14 meslek lisesi bulunduğunu, bunların toplamının alamadığı kadar kayıt aldıklarını belirterek, "Bu sene 570 öğrencinin kaydını yaptık. Meslek lisesi olmamıza rağmen kısa sürede tercih edilen bir okul haline geldik." diye konuştu.

Mezunların takibini sürdürdüklerini anlatan Payas, şunları kaydetti:

"Mezunlarımızı işe yerleştirdik ama arkamızı dönmedik. Her çocuğumuzun kaydı var. Her zaman görüşme halindeyiz. Öğrenci işleri büromuz bu konuda aralıksız çalışıyor. Aynı zamanda işçi bulma kurumu gibi çalışıyoruz. Bin 260 iş yerinin merkezindeyiz. Buralarla kendi iş yerimiz gibi iç içeyiz. Dolayısıyla istediğimiz zaman çocuklarımıza iş bulmak gibi bir imkanımız var. Eğer siz yetiştirdiğiniz elemana güveniyorsanız işletmeci bunu çok iyi biliyor. Sektör üretmek zorunda. Bunun bilincinde hareket etmeye çalışıyoruz."

- Hedef ikinci okul, 6 bin öğrenci

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün yaptırdığı bir anketin sonuçlarına göre yeni bölümler açtıklarını anlatan Payas, "Endüstriyel ürün tasarımı yapmak için tasarım bölümünü açtık. Orada da 120 öğrencimiz eğitime başladı. Yine anket sonucuna göre bilişim bölümünü açtık. Orada da öğrencilerimiz tamirle, tadille uğraşmıyor, veri tabanı yazılım alanında eğitim alıyor. Makine teknolojisi, metal teknolojisi, elektrik elektronik teknoloji ile mobilya ve iç mekan tasarımı bölümlerinde de eğitimlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Payas, öğretmen ve öğrencilerin dünyayla entegrasyonunu sağlamak amacıyla bazı projeler geliştirdiklerini de belirterek, şöyle dedi:

"AB projeleriyle gitmediğimiz ülke kalmadı. Öğrencileri, öğretmenleri oralara götürdük. Organize sanayi bölgesinde 75 bin kişi çalışıyor, bunlardan emekli olanlar olacak. Onların boşluklarını doldurmamız gerekiyor. Bin 500 öğrenciyle bunu karşılamamız mümkün değil. En az 2 bin 500-3 bin öğrenciyi burada tutmamız gerekiyor. Bunun için ikinci bir okul düşünüyoruz. Yerini hazırladık, bu sene temelini atarsak 1 yılda bitiririz. En az 5-6 bin öğrenciye ulaşmamız gerekir ki sanayicimize destek olalım."

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Durmuş Payas Kayseri Organize Sanayi Bölgesi kolej meslek lisesi sanayici

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