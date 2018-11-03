MEHTAP YILMAZ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıkladığı "Organize sanayi bölgelerinde (OSB) bedelsiz arsa tahsisi" uygulamasıyla, yaklaşık 200 bin kişiye ilave istihdam sağlanması mümkün olacak. AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Türkiye'de sayıları 311'e ulaşan OSB'lerin gerek sayılarının artması gerekse istihdama katkı sağlamaları amacıyla son yıllarda önemli düzenlemelere gidildi. Bu düzenlemeler arasında en önemlilerinden biri olan OSB'lerde tamamen veya kısmen bedelsiz parsel tahsisi uygulamaları, ilk olarak 2004-2010 yıllarında başladı. Ardından 2011-2017'de devam eden uygulamayla, OSB'lerde yaklaşık 5 bin parsel yatırımcılara tahsis edildi. Geçen yıl ilgili kanunda yapılan düzenlemedeki, "Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki OSB’lerde yer alan parseller tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilir, buna ilişkin uygulamanın süresi Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir" hükmü gereğince, haziran ayından itibaren 3 yıl boyunca bu kapsamda OSB'lerde tahsis yapılmasına imkan sağlanmıştı. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik konjonktür göz önüne alınarak, söz konusu kararda yatırımların, üretimin daha fazla desteklenmesi amacıyla değişiklik yapıldı.

- Hedef: OSB'lerdeki boş parselleri doldurmak Bakan Varank'ın, sanayici, girişimci ve KOBİ'lere yönelik açıkladığı 16 maddelik destek ve önlem paketinde yer alan, "OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi" uygulamasının, dün Resmi Gazete'de yayımlamasıyla, 4. kademe gelişmiş ilçelerde bulunan OSB arazileri de bedelsiz tahsis edilecek. Ayrıca 5 ve 6. kademede bulunan ilçelerde mevcut "bedelsiz arsa" uygulamasına devam edilecek. Öte yandan 2. ve 3. kademe gelişmiş ilçelerdeki OSB'lerde uygulanan indirim oranları da artırıldı. Daha önce yüzde 40 indirim oranına sahip 2. kademe ilçeler yüzde 60’a, yüzde 60 indirim oranına sahip 3. kademe ilçelerde ise yüzde 80'e çıkarıldı. OSB'lerdeki boş parsellerin yatırıma daha hızlı şekilde kazandırılmasını amaçlayan düzenlemeyle, üretim ve istihdamın etkin biçimde artırılması bekleniyor. Bu çerçevede, hali hazırda OSB'lerdeki boş parselin tamamının tahsis edilip, yatırım yapılması halinde yaklaşık 200 bin kişilik ilave istihdam sağlanması mümkün olacak. - Bedelsiz arsa tahsisi şartları