FİNANS

Sanayiciye bedelsiz arsa tahsisinden 200 bin kişiye "iş çıkacak"

FİNANS HABERLERİ  | 03.11.2018 11:48 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıkladığı "OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi" uygulamasıyla, yaklaşık 200 bin kişiye ilave istihdam sağlanması mümkün olacak

MEHTAP YILMAZ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıkladığı "Organize sanayi bölgelerinde (OSB) bedelsiz arsa tahsisi" uygulamasıyla, yaklaşık 200 bin kişiye ilave istihdam sağlanması mümkün olacak.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Türkiye'de sayıları 311'e ulaşan OSB'lerin gerek sayılarının artması gerekse istihdama katkı sağlamaları amacıyla son yıllarda önemli düzenlemelere gidildi. Bu düzenlemeler arasında en önemlilerinden biri olan OSB'lerde tamamen veya kısmen bedelsiz parsel tahsisi uygulamaları, ilk olarak 2004-2010 yıllarında başladı. Ardından 2011-2017'de devam eden uygulamayla, OSB'lerde yaklaşık 5 bin parsel yatırımcılara tahsis edildi.

Geçen yıl ilgili kanunda yapılan düzenlemedeki, "Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki OSB’lerde yer alan parseller tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilir, buna ilişkin uygulamanın süresi Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir" hükmü gereğince, haziran ayından itibaren 3 yıl boyunca bu kapsamda OSB'lerde tahsis yapılmasına imkan sağlanmıştı. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik konjonktür göz önüne alınarak, söz konusu kararda yatırımların, üretimin daha fazla desteklenmesi amacıyla değişiklik yapıldı.

- Hedef: OSB'lerdeki boş parselleri doldurmak

Bakan Varank'ın, sanayici, girişimci ve KOBİ'lere yönelik açıkladığı 16 maddelik destek ve önlem paketinde yer alan, "OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi" uygulamasının, dün Resmi Gazete'de yayımlamasıyla, 4. kademe gelişmiş ilçelerde bulunan OSB arazileri de bedelsiz tahsis edilecek. Ayrıca 5 ve 6. kademede bulunan ilçelerde mevcut "bedelsiz arsa" uygulamasına devam edilecek.

Öte yandan 2. ve 3. kademe gelişmiş ilçelerdeki OSB'lerde uygulanan indirim oranları da artırıldı. Daha önce yüzde 40 indirim oranına sahip 2. kademe ilçeler yüzde 60’a, yüzde 60 indirim oranına sahip 3. kademe ilçelerde ise yüzde 80'e çıkarıldı.

OSB'lerdeki boş parsellerin yatırıma daha hızlı şekilde kazandırılmasını amaçlayan düzenlemeyle, üretim ve istihdamın etkin biçimde artırılması bekleniyor. Bu çerçevede, hali hazırda OSB'lerdeki boş parselin tamamının tahsis edilip, yatırım yapılması halinde yaklaşık 200 bin kişilik ilave istihdam sağlanması mümkün olacak.

- Bedelsiz arsa tahsisi şartları

Bakanlık kredisi kullanan OSB'lerin mülkiyetinde bulunan tahsis edilmemiş parseller, bölgelerin müteşebbis heyeti veya genel kurulunca karar alınması halinde, en az 10 kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere, bedeli bakanlıkça OSB'ye verilen kredilerden mahsup edilmek üzere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek. Parsel tahsisinde, gerçek veya tüzel kişiler arasında öncelik sırası, yatırım tutarı, istihdam, ihracat ve yüksek teknoloji gibi faktörlere göre yönetim kurulunca belirlenecek.

Parsel tahsisi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, 5 bin metrekareye kadar olan parseller için en az 10 kişilik, 5 bin metrekareden büyük 10 bin metrekareye kadar olan parseller için en az 20 kişilik, 10 bin metrekareden büyük 20 bin metrekareye kadar olan parseller için en az 30 kişilik ve 20 bin metrekareden büyük parseller için en az 50 kişilik istihdam taahhüt etmesi gerekecek.

Yatırımcının belirlenen şartlara uymadığının veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımı tamamlamadığının tespiti halinde, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın parsel tahsisi iptal edilecek. Bu durumda taşınmazın üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin OSB'ye geçecek ve bundan dolayı adına tahsis yapılan kişiler veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamayacak.

PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
Salebin kilosu 700 liraSalebin kilosu 700 lira
Benzine gece yarısından sonra indirim geliyorBenzine gece yarısından sonra indirim geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bedelsiz arsa tahsisi istihdam OSB Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

AYM'den 'kayıp kaçak bedeli' kararı

AYM'den 'kayıp kaçak bedeli' kararı

Benzin fiyatları! Gece yarısından sonra indirim geldi

Benzin fiyatları! Gece yarısından sonra indirim geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Salebin kilosu 700 lira

Salebin kilosu 700 lira

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Orakçıoğlu-Hück dostluğu, Türkiye’ye Alman yatırımının kapısını aralıyor 

Orakçıoğlu-Hück dostluğu, Türkiye’ye Alman yatırımının kapısını aralıyor 

TPF / Altunbilek : Marketler için de KDV indirimi yapılmalı

TPF / Altunbilek : Marketler için de KDV indirimi yapılmalı

Goldştayn: 2019’un mesleği gayrimenkul danışmanlığı olacak 

Goldştayn: 2019’un mesleği gayrimenkul danışmanlığı olacak 

TZOB Yönetim Kurulu üyesi Soydan: Fındık üreticisi kazanmıştır

TZOB Yönetim Kurulu üyesi Soydan: Fındık üreticisi kazanmıştır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.