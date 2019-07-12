"Sanayide daralma beklenenden ılımlı"

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, sanayi üretimindeki daralmanın beklenenden daha ılımlı gerçekleştiğine ve toparlanma eğiliminin gözlendiğine işaret ederek, haziran ayına ilişkin ilk tahminlerinin, bayram etkisi nedeniyle, düzeltilmiş ve düzeltilmemiş veriler arasında farkın belirginleşeceği yönünde olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 geriledi.

Düzeltilmemiş verilerde yüzde 5'ler seviyesinde, düzeltilmişte ise yüzde 1-2 bandında yıllık daralma oranlarının görülmesinin mümkün olduğuna değinen Tokalı, şunları kaydetti:

"Böylece, ilk çeyrekte yüzde 4-5 bandında yıllık daralma gösteren sanayi üretim endeksi, ikinci çeyrekte yüzde 2'ler seviyesinde kısmen daha ılımlı küçülme gösterebilir. Bu durumda, geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2,6 daralan Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 1-2 bandında küçülme kaydedeceğini tahmin ediyoruz. İkinci yarıda ise, yıllık yüzde 2-3 bandında büyüme oranlarına geçebileceğimizi düşünüyoruz. Tüm yıl için büyüme tahminimiz ise yüzde 0,5 düzeyinde."

Tokalı yatırımlar ve yüksek teknolojili ürünler destekli toparlanmanın, kalıcılık açısından olumlu bir görünüm sunduğunu dile getirdi.

Sektörel bazda da petrol ürünleri ve yatırımlara yönelik bileşenlerin pozitif etkisinin gözlendiğini aktaran Tokalı, öte yandan ekonominin diğer sektörlerini desteklemesi açısından önemli olan kimya sektörüne ek olarak, inşaat, metal ve otomotiv gibi sektörlerdeki zayıflıkların sürdüğünü ifade etti.