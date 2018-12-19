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'Sanayide daralma var'

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 12:36 | Son Güncelleme

DENİZLİ Sanayi Odası (DSO) Başkanı Müjdat Keçeci, kentte sanayi sektöründe durgunluk dönemi yaşandığını belirterek, "Sanayide kapasite kullanımının göstergesi olan doğal gaz ve elektrik kullanımına baktığımızda imalat sektöründe daralma olduğunu görüyoruz.

'Sanayide daralma var'

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Sanayi Odası (DSO) Başkanı Müjdat Keçeci, kentte sanayi sektöründe durgunluk dönemi yaşandığını belirterek, "Sanayide kapasite kullanımının göstergesi olan doğal gaz ve elektrik kullanımına baktığımızda imalat sektöründe daralma olduğunu görüyoruz. Açıklanan işsizlik rakamlarına baktığımızda maalesef üzüldüğümüz tablolar karşımıza çıkıyor" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) ekim ayına ait sanayi üretim endeksinin açıklanmasının ardından DSO Başkanı Müjdat Keçeci, değerlendirmelerde bulundu. Keçeci, yıllık bazda geçen senenin Ekim ayına göre yüzde 5,7'lik azalış kaydeden sanayi üretim endeksinde, aylık bazda geçen aya göre yüzde 1,9 düşüş yaşandığını söyledi. Sanayi sektöründe durgunluk dönemi olduğunu kaydeden Keçeci, "Ekim ayı farklı bir ay oldu. Çünkü bir önceki aydan gelen bankacılık ile ilgili sıkıntılar ve özellikle iç piyasadaki finansman krizi sanayide önemli bir durgunluğa sebebiyet verdi. Ekim ayının sonuna doğru gerçekleşen iyileşmeyle kasım ayında bir miktar düzelme göreceğiz ama tekstil merkezli bir kent olan Denizli'de özellikle ihracata dayalı üretim yaptığımız için yılbaşı öneminden kaynaklı olarak aralık ayının ikinci yarısında işletmeler kendini rölantiye alacaktır. Dolayısıyla kasım ayında bir iyileşme göreceğiz ama aralık ayında ise tekrar bir durgunluk görmemiz muhtemel" diye konuştu.
'SANAYİDEKİ KAPASİTE KULLANIMI ARTARSA İSTİHDAM ARTAR'
Sanayi sektöründe daralma oluştuğunu dile getiren Keçeci, "Sanayide kapasite kullanımının göstergesi olan doğal gaz ve elektrik kullanımına baktığımızda imalat sektöründe bir daralma olduğunu görüyoruz. Açıklanan işsizlik rakamlarına baktığımızda da maalesef üzüldüğümüz tablolar karşımıza çıkıyor. Çünkü sanayide bir daralma söz konusuyken istihdamda bir artış beklemek yanlış olur. Bunlar doğru orantılıdır. Sanayideki kapasite artışı, sanayi üretimi artışı söz konusu olduğunda istihdamda doğal olarak artar. Bunlar paralel ilerleyen verilerdir" dedi.
İşsizlik oranına da değinen Başkan Keçeci, "İşsizlik oranı eylül döneminde de yükselişini sürdürerek, geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artışla yüzde 11,4'e çıktı. İşsizlik mart 2017'de yüzde 11,7 olarak gerçekleşmişti. O dönemden bu yana işsizliğin en yüksek seviyede gerçekleşmiş olduğunu gözlemliyoruz. İşsizlik rakamlarındaki bu yükselişin en azından yıl sonuna kadar ve hatta ocak, şubat aylarına kadar da devam edeceğini düşünüyorum çünkü bir anda bu işlerin açılması ve istihdamda bir toparlanmanın yaşanması söz konusu olmayacak. İşsizliğin sanayiyle paralel bir ilişkisi var. Ancak sanayideki üretimi arttırdığımızda işsizliğin ters yönde azalacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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