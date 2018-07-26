FİNANS

"Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu'nu bu sene hayata geçireceğiz"

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 16:29 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Yatırım ve üretim ortamını daha da iyileştirecek yapısal reformları hızla hayata geçirmeyi planlıyoruz" - "Bu sene içinde Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu'nu hayata geçireceğiz" - "Yeni dönemde, kabına sığmayan ve vites büyüten Türkiye'yi geleceğe taşıyacağız. Bunun için çok sayıda strateji ve eylem planı hazırlığımız var"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırım ve üretim ortamını daha da iyileştirecek yapısal reformları hızla hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, "Bu sene içinde Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu'nu hayata geçireceğiz." dedi.

Bakan Varank, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin kamuoyuyla paylaştığı olumlu düşünceleri dolayısıyla TÜSİAD'a teşekkür etti.

Varank, yeni hükümet sisteminin iş dünyası tarafından istikrar, güven, fırsat, büyüme ve kalkınma bağlamında değerlendirilmesinin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Emin olun, milletimizin iradesiyle onaylanan bu sistem reform niteliğindedir.
Yeni sistemimizin en kısa özeti, 'günü kurtaran değil, geleceği inşa eden' bir anlayışta olmasıdır.
Yeni dönemde, kabına sığmayan ve vites büyüten Türkiye'yi geleceğe taşıyacağız. Bunun için çok sayıda strateji ve eylem planı hazırlığımız var. İş dünyamızın da bizlerden beklediği yatırım ve üretim ortamını daha da iyileştirecek yapısal reformları hızla hayata geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

- "Sanayiyle büyüyen bir Türkiye inşa edeceğiz"

Yeni sistemin, ekonomide yeni bir başarı hikayesinin önünü açacağını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Ekonomi yönetimi olarak bizler de daha önce hiç görmediğiniz kadar uyum içindeyiz. Binlerce kişi istihdam eden, ciddi bütçelerle üretim yapan sizler, ekonominin nasıl belirleyici bir güç olduğunu herkesten iyi biliyorsunuz. Hepimiz, işletmelerin asıl gücünün, teknoloji ve dijital dönüşümle doğrudan bağlantılı olduğu konusunda hemfikiriz. İnşallah, bu sene içinde Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu'nu hayata geçireceğiz."

Artık sadece ülkeler için değil, işletmeler için de güç ve kazancın temelinde teknoloji, teknolojiyle büyüyen ve dönüşen sanayi olduğuna işaret eden Varank, bu nedenle "teknolojiyle büyüyen bir sanayi ve sanayiyle büyüyen bir Türkiye" inşa etmek için çabaladıklarını söyledi.

- "Her alandaki proaktif politikalarımızı sürdüreceğiz"

Varank, güçlü özel sektörün, güçlü Türkiye hedefinin ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İş dünyamızla birlikte, uyum içinde yeni bir başarı hikayesi yazacağımıza yürekten inanıyorum.
Türkiye, asgari koşullarla yetinen bir ülke değildir. Gelişmeleri tribünden izleyen bir ülke hiç değildir. Aksine, her alandaki proaktif politikalarımızı sürdüreceğiz. Sanayileşme politikamızda da duruma göre pozisyon alan değil, hedefleri doğrultusunda stratejiler belirleyen bir yol izliyoruz. Daha önceki sanayi devrimlerini ne yazık ki hep geriden izledik fakat bu sefer, 4. Sanayi Devrimi'nin aktif aktörlerinden biri olmaya kararlıyız. İzleyen değil, istikamet tayin eden bir sanayileşme politikası için bütün kaynaklarımızı seferber ediyoruz."

Bu kapsamda özel sektör, bakanlık ve ilgili devlet kurumları arasındaki iletişime özel önem verdiklerini ifade eden Varank, iş dünyasının ve özel sektörün önündeki engelleri kaldırmak ve gerekli destekleri vermek hususunda gerekeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Yeni dönemde düzenleme ve reform paketlerinde TÜSİAD'dan da azami katkı beklediklerini söyleyen Varank, "Dijital dönüşüm, finansmana erişim, KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri, ürün güvenliği, Ar-Ge destekleri, OSB'lerle ilgili düzenlemeler ve yeni endüstri bölgeleri gibi alanlarda iş dünyamızla birlikte 'ortak aklın' etrafında buluşalım. Sanayinin, diğer tüm sektörleri harekete geçiren itici güç olduğunun farkındayız. Bu gücün çok daha verimli çalışması için özel gayret göstereceğiz." dedi.

PARTNERSon hali bomba! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...Son hali bomba! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Vali Ata, Hatay'daki işsiz sayısını açıkladıVali Ata, Hatay'daki işsiz sayısını açıkladı
Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyorGüvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji TÜSİAD

En Çok Okunan Haberler

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

İş hayatında ikili yeni model geliyor

İş hayatında ikili yeni model geliyor

Ekmeğe yüzde 15 zam geldi

Ekmeğe yüzde 15 zam geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapın

Şemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapın

Vali Ata, Hatay'daki işsiz sayısını açıkladı

Vali Ata, Hatay'daki işsiz sayısını açıkladı

Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor

Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı

SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı

MATSO Başkanı Boztaş: Piyasanın kontrolü ithal susamda

MATSO Başkanı Boztaş: Piyasanın kontrolü ithal susamda

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.