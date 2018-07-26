"Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu'nu bu sene hayata geçireceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırım ve üretim ortamını daha da iyileştirecek yapısal reformları hızla hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, "Bu sene içinde Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu'nu hayata geçireceğiz." dedi. Bakan Varank, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin kamuoyuyla paylaştığı olumlu düşünceleri dolayısıyla TÜSİAD'a teşekkür etti. Varank, yeni hükümet sisteminin iş dünyası tarafından istikrar, güven, fırsat, büyüme ve kalkınma bağlamında değerlendirilmesinin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Emin olun, milletimizin iradesiyle onaylanan bu sistem reform niteliğindedir.

Yeni sistemimizin en kısa özeti, 'günü kurtaran değil, geleceği inşa eden' bir anlayışta olmasıdır.

Yeni dönemde, kabına sığmayan ve vites büyüten Türkiye'yi geleceğe taşıyacağız. Bunun için çok sayıda strateji ve eylem planı hazırlığımız var. İş dünyamızın da bizlerden beklediği yatırım ve üretim ortamını daha da iyileştirecek yapısal reformları hızla hayata geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

- "Sanayiyle büyüyen bir Türkiye inşa edeceğiz" Yeni sistemin, ekonomide yeni bir başarı hikayesinin önünü açacağını vurgulayan Varank, şöyle devam etti: "Ekonomi yönetimi olarak bizler de daha önce hiç görmediğiniz kadar uyum içindeyiz. Binlerce kişi istihdam eden, ciddi bütçelerle üretim yapan sizler, ekonominin nasıl belirleyici bir güç olduğunu herkesten iyi biliyorsunuz. Hepimiz, işletmelerin asıl gücünün, teknoloji ve dijital dönüşümle doğrudan bağlantılı olduğu konusunda hemfikiriz. İnşallah, bu sene içinde Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu'nu hayata geçireceğiz." Artık sadece ülkeler için değil, işletmeler için de güç ve kazancın temelinde teknoloji, teknolojiyle büyüyen ve dönüşen sanayi olduğuna işaret eden Varank, bu nedenle "teknolojiyle büyüyen bir sanayi ve sanayiyle büyüyen bir Türkiye" inşa etmek için çabaladıklarını söyledi. - "Her alandaki proaktif politikalarımızı sürdüreceğiz" Varank, güçlü özel sektörün, güçlü Türkiye hedefinin ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, şunları kaydetti: