FİNANS

Sanayide "güç birliği"ne 500 milyon liralık destek

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 14:04 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Ülkemizde yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesi için ilk adımı attık. Bu kapsamda ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılması için Sanayi Yenilik Ağ Mekanizmasını (SAYEM) devreye soktuk" - "100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesini sağlayacak SAYEM çağrısına çıktık" - "Sanayi kuruluşları, Ar-Ge merkezleri, KOBİ'ler, tekno girişimler ve üniversitelerin güç birliği yapacağı mekanizmayla toplamda 500 milyon liralık destek verilecek"

DİLARA ZENGİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılmasına yönelik geliştirilen Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) için çağrıya çıkıldığını belirterek, "Sanayi kuruluşları, Ar-Ge merkezleri, KOBİ'ler, tekno girişimler ve üniversitelerin güç birliği yapacağı mekanizmayla toplamda 500 milyon liralık destek verilecek." dedi.

Varank, AA muhabirine, yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirmesi için yeni geliştirilen Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın, 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan hedefleri hayata geçirmek için yoğun mesai harcadığını dile getiren Varank, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesiyle cari açığın azaltılmasına katkı sunulacağını söyledi.

- "Yerli ve milli üretim stratejik duruşumuz"

Varank, yerli ve milli üretimin stratejik duruşları olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesi için ilk adımı attık. Bu kapsamda ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılması için Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması'nı devreye soktuk." diye konuştu.

Söz konusu mekanizmanın Türkiye'ye özgü bir yapıda olduğuna dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesini sağlayacak SAYEM çağrısına çıktık. İlk kez başlatacağımız bu destek mekanizması Türkiye'ye özgü oldukça cazip bir program. Bütün imkanlarımızı yerli ve milli üretim için seferber ediyoruz. Bu süreçte güçlü insan kaynağımıza, bilgi birikimimize ve sanayicimizin tecrübelerine güveniyoruz. Milli teknoloji hamlemizin bir parçası olacak bu uygulama ülkemizin bir üst lige çıkmasına ciddi katkı sağlayacaktır."

Varank, SAYEM desteğiyle geliştirilecek ürünlerin yüksek teknoloji sınıfında olması şartını aradıklarını ifade ederek, yeni mekanizma kapsamında ilk fazda özel sektör öncülüğünde bir konsorsiyumun kurulacağını anlattı.

İkinci fazda ise projelerin değerlendirileceğini aktaran Varank, "Sanayi kuruluşları, Ar-Ge merkezleri, KOBİ'ler, tekno girişimler ve üniversitelerin güç birliği yapacağı mekanizmayla toplamda 500 milyon liralık destek verilecek." dedi.

- Başvurular iki ayrı aşamada yapılacak

Yüksek katma değerli ürün veya ürün grubu geliştirilmesini sağlayacak SAYEM'in başvuru süreci iki ayrı aşamada yapılacak.

Başvuru sürecinin ilk aşamasında, konsorsiyum oluşturacak, kuruluşlar planladıkları ürün veya ürün grubu hakkında TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığına (TEYDEB) bilgi aktaracak ve görüşmeler yaparak çağrı kapsamına uygun başvurular hazırlayacak.

İkinci aşamada, 1-30 Kasım tarihlerinde ön kayıt başvurusu yapılacak. Proje önerisi başvurularının ise son tarihi ise 31 Aralık olacak.

Çağrı hakkında ayrıntılı bilgiye http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/sanayi-yenilik-ag-mekanizmasi-sayem-1-faz-cagrisi-acildi adresinden ulaşılabilir.

PARTNERKızgın bıçakla ilginç deneyKızgın bıçakla ilginç deney
MASFED / Erkoç: Bu yıl ikinci el araç satışları 8 milyonu aşarMASFED / Erkoç: Bu yıl ikinci el araç satışları 8 milyonu aşar
CCİ Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü’ne Servet Yıldırım getirildiCCİ Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü’ne Servet Yıldırım getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Dünya Elazığ'da çıkarılan vişne mermerinin peşinde

Dünya Elazığ'da çıkarılan vişne mermerinin peşinde

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Dolar/TL, 5,8580 seviyesini gördü

Dolar/TL, 5,8580 seviyesini gördü

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MASFED / Erkoç: Bu yıl ikinci el araç satışları 8 milyonu aşar

MASFED / Erkoç: Bu yıl ikinci el araç satışları 8 milyonu aşar

CCİ Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü’ne Servet Yıldırım getirildi

CCİ Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü’ne Servet Yıldırım getirildi

Yapı Kredi'ye dijital bankacılık yarışmalarından toplam 18 ödül

Yapı Kredi'ye dijital bankacılık yarışmalarından toplam 18 ödül

MB: Enerji fiyatlarındaki güçlü artışın Eylül'de de devam etmesi bekleniyor (2)

MB: Enerji fiyatlarındaki güçlü artışın Eylül'de de devam etmesi bekleniyor (2)

KTO Başkanı Gülsoy: Döviz fırsatçıları gavurluk etmesin

KTO Başkanı Gülsoy: Döviz fırsatçıları gavurluk etmesin

OSB Başkanı Bahar: Et sektörü alarm veriyor

OSB Başkanı Bahar: Et sektörü alarm veriyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.