Sanayide teknolojik dönüşüme 1,8 milyar lira

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı stratejik planına göre, sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak için 5 yılda 1,8 milyar lira harcama yapılacak.

Bakanlık tarafından hazırlanan 2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik planda, amaç, hedef ile bu unsurlara yönelik stratejiler ve performans göstergeleri yer aldı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, bakanlığın söz konusu döneme ilişkin planında, 7 amaç ve 32 hedef oluşturuldu ve stratejileri hayata geçirmek için tahmini maliyet toplamda 3,6 milyar lira olarak hesaplandı.

Söz konusu maliyet kalemleri gelecek 5 yıl için ayrı ayrı incelendiğinde 2019'da 417,1 milyon lira, 2020'de 448,5 milyon lira, 2021'de 569,5 milyon lira, 2022'de 1,2 milyar lira ve 2023'te 924,9 milyon lira harcanması gerekiyor.

Plan döneminde, söz konusu hedeflere ulaşmak ve amaçları gerçekleştirmek için en yüksek maliyetin 1,8 milyar lira ile "sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırmak" için oluşması bekleniyor.