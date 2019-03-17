FİNANS

Sanayide teknolojik dönüşüme 1,8 milyar lira

FİNANS HABERLERİ  | 17.03.2019 11:00 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejik planına göre, 2019-2023 döneminde "sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırmak" için 1,8 milyar lira harcama yapılması öngörülüyor - Stratejik plan dönemi sonunda faaliyete geçen Ar-Ge merkezi sayısının 2 bin 200'e, tasarım merkezi sayısının 550'ye ve bölgesel girişim sermayesi modelinin uygulandığı bölge sayısının 7'ye çıkarılması hedefleniyor

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı stratejik planına göre, sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak için 5 yılda 1,8 milyar lira harcama yapılacak.

Bakanlık tarafından hazırlanan 2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik planda, amaç, hedef ile bu unsurlara yönelik stratejiler ve performans göstergeleri yer aldı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, bakanlığın söz konusu döneme ilişkin planında, 7 amaç ve 32 hedef oluşturuldu ve stratejileri hayata geçirmek için tahmini maliyet toplamda 3,6 milyar lira olarak hesaplandı.

Söz konusu maliyet kalemleri gelecek 5 yıl için ayrı ayrı incelendiğinde 2019'da 417,1 milyon lira, 2020'de 448,5 milyon lira, 2021'de 569,5 milyon lira, 2022'de 1,2 milyar lira ve 2023'te 924,9 milyon lira harcanması gerekiyor.

Plan döneminde, söz konusu hedeflere ulaşmak ve amaçları gerçekleştirmek için en yüksek maliyetin 1,8 milyar lira ile "sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırmak" için oluşması bekleniyor.

İkinci yüksek maliyet kaleminin 1 milyar lira ile "sanayi alanında yatırım ortamının oluşumuna, sanayinin planlı gelişimine ve rekabet gücünü artırıcı iş birliklerine destek vermek" olması öngörülüyor.

Tahmini maliyetlerin 5 yıllık süreçte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile koordinasyon halinde iş ve yatırım ortamını iyileştirmek, yurt içinde ve yurt dışında iş birliklerini ve rekabetçi yatırımları teşvik etmek amacı için toplam 329,1 milyon lira, teknolojik gelişmeler doğrultusunda rekabetçi, sürdürülebilir, verimli, yerli ve milli bir sanayi yapısının oluşmasını sağlamak için 190,5 milyon lira olacağı da hesaplandı.

Bakanlığın kurumsal yapısı ile stratejik yönetim ve uygulama kapasitesini güçlendirmek için 158 milyon lira, güvenli, güvenilir ve kaliteli sanayi ürünlerinin yer aldığı, izlenebilir bir piyasanın oluşmasını sağlamak için 111,8 milyon lira ve merkezi ve yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması suretiyle bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak ve bölgelerin ulusal kalkınmaya katkısını azami düzeye çıkarmak için 2,3 milyon lira tahmini maliyet oluşacağı belirlendi.

- 2023'te toplam 2 bin 750 Ar-Ge ve tasarım merkezi hedefi

Öte yandan stratejik plan dönemi sonunda faaliyete geçen Ar-Ge merkezlerinin binden 2 bin 200'e ve tasarım merkezlerinin 275'ten 550'ye çıkarılması planlanıyor.

Bakanlığın temel performans göstergeleri arasında 2023'te Sanayi İşbirliği Programı uygulama sayısının 13, bölgesel girişim sermayesi modelinin uygulandığı bölge sayısının 7, kredi desteğiyle tamamlanan OSB proje sayısının 26, yatırımcıya tahsise hazır hale getirilen endüstri bölgesi sayısının 6 ve finansal destek sağlanan küme iş birliği sayısının 15 olması öngörülüyor.

Ayrıca 5 yıllık dönem sonunda, Dijital Dönüşüm Yol Haritası Eylem Planı’nı yüzde 45 gerçekleştirmek, yüksek ve orta-yüksek teknolojili yatırımların toplam yatırım tutarı içerisindeki payını yüzde 39'a çıkarmak da hedefleniyor.

Bakanlığın stratejileri doğrultusunda amaçlarını hayata geçirmek için oluşturduğu maliyet tahminleriyse (lira) 5 yıl için şöyle:

Amaç201920202021202220235 Yıl ToplamTeknolojik gelişmeler doğrultusunda rekabetçi, sürdürülebilir, verimli, yerli ve milli bir sanayi yapısının oluşmasını sağlamak33.260.28037.022.02336.975.84139.996.87543.286.185190.541.204Sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırmak213.114.275237.669.166353.317.541459.782.450538.011.5381.801.894.970Sanayi alanında yatırım ortamının oluşumuna, sanayinin planlı gelişimine ve rekabet gücünü artırıcı iş birliklerine destek vermek64.300.00060.500.00061.500.000607.000.000207.050.0001.000.350.000 Güvenli, güvenilir ve kaliteli sanayi ürünlerinin yer aldığı, izlenebilir bir piyasanın oluşmasını sağlamak18.409.60020.950.80022.961.80024.123.40025.401.000111.846.600Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile koordinasyon halinde iş ve yatırım ortamını iyileştirmek, yurtiçinde ve yurtdışında iş birliklerini ve rekabetçi yatırımları teşvik etmek60.394.00061.981.00062.879.50068.768.95075.079.845329.103.295Merkezi ve yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması suretiyle bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak ve bölgelerin ulusal kalkınmaya katkısını azami düzeye çıkarmak870.000647.500247.500247.500247.5002.260.000Bakanlığın kurumsal yapısı ile stratejik yönetim ve uygulama kapasitesini güçlendirmek26.766.67929.759.89531.618.46234.032.24935.804.880157.982.065Toplam417.114.834448.530.384569.500.6441.233.951.424 924.880.948
3.593.978.234

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?Osmanlı'yla gurur duyuyorum ama miras peşinde değilim!İnsan hiç mi yaşlanmaz?Osmanlı'yla gurur duyuyorum ama miras peşinde değilim!
Economist'ten kritik Türkiye yazısı! Economist'ten kritik Türkiye yazısı!
Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildiBakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019-2023 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı stratejik plan

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Bakan müjdeyi verdi: Dünyada ilk defa biz yapıyoruz

Bakan müjdeyi verdi: Dünyada ilk defa biz yapıyoruz

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Milyonlarca ev hanımına iş müjdesi!

Milyonlarca ev hanımına iş müjdesi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Economist: Türkiye, S-400'ler yüzünden bu yıl da ABD yaptırımlarına maruz kalma riskiyle yüz yüze

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi

Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi

CCI / Başarır: Kadınlar bir arada olduğunda güçleri artacak

CCI / Başarır: Kadınlar bir arada olduğunda güçleri artacak

Amerikan Şirketler Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Serra Akçaoğlu seçildi

Amerikan Şirketler Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Serra Akçaoğlu seçildi

Takeda Türkiye’nin genel müdürü Şeyda Atadan Memiş oldu

Takeda Türkiye’nin genel müdürü Şeyda Atadan Memiş oldu

EKONOMİ KİTAPLIĞI - William Bernstein'dan "Yatırımın Dört Temel Taşı"

EKONOMİ KİTAPLIĞI - William Bernstein'dan "Yatırımın Dört Temel Taşı"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.