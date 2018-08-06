FİNANS

Sanayide TÜBİTAK destekli doktora dönemi

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 16:48 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağı artık üniversite-sanayi işbirliğiyle yetiştirilecek" - "Program için son başvuru tarihi 28 Eylül"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde ilan edilen "Sanayi Doktora Programı"na başvuruların 28 Eylül'de sona ereceğini bildirdi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının artık üniversite-sanayi işbirliğiyle yetiştirileceğini belirtti.

Söz konusu programa ilişkin çağrının açıldığını anımsatan Varank, son başvuru tarihinin 28 Eylül olduğunu kaydetti.

TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı kapsamındaki öğrenciler, eğitimleri süresince ayda 4 bin 500 lira burs ve doktora sonrasında istihdam desteği alabilecek. Böylece program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesi teşvik edilecek. Bu sayede hibe ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi sağlanacak. Söz konusu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalarla işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesine imkan tanınacak.

Sanayi Doktora Programı çağrısına yurt içinde doktora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, ilgili kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları ve özel sektör kuruluşlarının işbirliğiyle başvuru yapılabilecek. Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoparklar bünyesindeki sermaye şirketleri ve özel sektör kuruluşları projeye dahil olabilecek.

Başvurular "e-bideb.tubitak.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

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100 günlük eylem planı Sanayi Doktora Programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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