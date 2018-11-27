Erzurum Valisi Okay Memiş, sanayicilerin yanında olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı'nda da olduğu üzere sanayide üç 'Y' formülü önemli. Yerli, yenilikçi ve yeşil sanayi bizim önemli programlarımızdır." dedi.

Erzurum'da Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) öncülüğünde Erzurum, Erzincan ve Bayburt valilerinin katılımıyla "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği, Sorunlar ve Özüm Önerileri" konulu toplantı düzenlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Dağı'ndaki Sway Otel'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Erzurum, Erzincan ve Bayburt'un coğrafya olarak ortak kaderi paylaştığını söyledi.

- "Sanayicilerimizin yanında olacağız"

Yaşadıkları coğrafyada özellikle kamu görevlileri olarak bütün sanayicilerin yanında olduklarını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Girişimci, sanayici olmanın zorluklarının farkındayız. İyi niyetli şekilde özellikle sanayicilerimizin yanında olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı'nda da olduğu üzere sanayide üç 'Y' formülü önemli. Yerli, yenilikçi ve yeşil sanayi bizim önemli programlarımızdır. Coğrafyamızın birinci geçim kaynağı hayvancılık ve tarım. Hayvancılık neredeyse tarımdan önce geliyor ve çok büyük potansiyelimiz var. İkinci geçim kaynağımız turizm ve buna bağlı sektörler. İstihdamı artıracak ve katma değeri yüksek ürünler üretecek bütün kapıları açmamız lazım, bütün engelleri aşmamız lazım. Toplantının bütün amacı bu noktada olacak."