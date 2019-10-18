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"Sanayileşme İcra Kurulu" kurulacak

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2019 15:47 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır: - "Gerekli yasal düzenlemeler tamamlandığında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Sanayileşme İcra Kurulu kurulacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Gerekli yasal düzenlemeler tamamlandığında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Sanayileşme İcra Kurulu kurulacak." dedi.

Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD) "Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB'22) ve Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri (BİMY'26) Bütünleşik Etkinliği" Antalya Ela Quality Otel'de yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, buradaki konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın en büyük nüfusuna sahip olduğunu belirten Kacır, nüfusun bilişim sektörünün gelişmesi açısından sağladığı avantaja dikkati çekti.

Kacır, Türkiye'nin satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisi haline geldiğini ifade ederek, "2021'de 12. ekonomisi haline gelmiş olacağız. 15 yıllık dönemde Türkiye ekonomisi yıllık yüzde 5,7 büyümeyi yakaladı." diye konuştu.

Teknoloji alanında Türkiye'nin kısa sürede büyük bir ivme yakaladığını dile getiren Kacır, 2006'da 54 bin olan Ar-Ge personeli sayısının 154 bine ulaştığını bildirdi.

Kacır, 80'i aşkın teknoparkta 5 bin 400'den fazla teknoloji geliştiren şirketin faaliyet gösterdiğine işaret ederek, "Bu şirketler tarafından tamamlanan 30 binden fazla Ar-Ge ve 9 binin üzerinde devam eden proje var. 5 milyar dolar yüksek teknoloji ihracatımız var. Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin 213'ü bilişim odaklı çalışıyor." bilgisini paylaştı.

Son 5 yılda girişim sektörünün ortalama yüzde 17 büyüdüğünü vurgulayan Kacır, girişim sektöründe yaklaşık 140 bin istihdam yaratıldığını ve sektörün ekonomik olarak yıllık hacminin 130 milyar lira olduğunu anlattı.

Girişimci Bilgi Sistemi ile sektörleri izlemeye gayret ettiklerini belirten Kacır, "13 bin 260 firmada bilgi teknolojileri alanında ve 94 bin çalışanı var." dedi.

- "Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde 11 bin 309 istihdam"

Kacır, bakanlık olarak bilişim ve girişim sektörlerini farklı kollardan desteklemeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ar-Ge ve tasarım merkezi desteklerimiz bunların başında geliyor. 205 firmamız Ar-Ge merkezi niteliğinde, 8 bilişim firmamız ise tasarım merkezi niteliğinde. Bu firmalarımızın 11 bin 309 istihdamı var, 2 bin 206 patent başvurusu yapmışlar, 675 tescilli patent elde etmişler."

TÜBİTAK ve KOSGEB eliyle bilişim sektöründe yerli ve milli teknoloji geliştiren firmaları ve dijital dönüşümü hayata geçirmeye çalışan KOBİ'leri desteklediklerini de aktaran Kacır, TÜBİTAK'ın Ar-Ge hibesi kapsamında, 2008'den bugüne kadar 4 bin 600'den fazla projeye 2,6 milyar lira destek sağladığını söyledi.

Kacır, KOSGEB'in 2010'dan itibaren 16 bin 713 KOBİ'ye 349 milyon lira destek sağladığını belirterek, bilişim teknolojileri üreticilerinin sanayici kapsamına alındığını kaydetti.

"Sanayileşme İcra Kurulu"nu gelecek dönemde hayata geçireceklerini vurgulayan Kacır, "Gerekli yasal düzenlemeler tamamlandığında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Sanayileşme İcra Kurulu kurulmuş olacak." ifadesini kullandı.

Kacır, "Girişim Ekosistemi Eylem Planı"nı hayata geçirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

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Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı

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