Sanayinin devleri Türkiye partnerliğinde Rusya'da buluşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin bu yıl partner ülke olduğu INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'na katılmak üzere Rusya'ya gidecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dış ticaretteki ortaklığını her geçen gün güçlendiren Türkiye ve Rusya, ülkeler arası iş birliğini sanayi ve teknoloji alanlarına da taşıyor.

Bu kapsamda Türkiye, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 8-11 Temmuz'da düzenlenecek INNOPROM 2019'da partner ülke olacak.

Bakan Varank, birçok ülkeden sanayi ve teknoloji firmalarının yer alacağı etkinliğe onur konuğu olarak fuarın resmi açılışını gerçekleştirecek.

- Bu yılın teması "Dijital Üretim: Entegre Çözümler"

Ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Birinci Başbakan Yardımcısı Dmitry Kozak ve Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ile görüşme yapması öngörülen Varank, program kapsamında gerçekleştirilecek Türk-Rus Sanayi Forumu'na da Türkiye adına başkanlık edecek.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen organizasyon, "Dijital Üretim: Entegre Çözümler" temasıyla gerçekleştirilecek, odak alanları metal işleme, sınai otomasyon, katmanlı imalat, makine, parça imalatıyla elektrik ve elektronik teknolojileri olacak.