MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Mevcut tesislerimizin tamamıyla otomasyona kavuşması, daha verimli ve kaliteli ürün üretmesi için sanayinin dijital dönüşümüne ayak uydurmalıyız." ifadesini kullandı.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTSOB) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 5 ilde hayata geçirilen proje kapsamında, Mersin'de "Model Fabrika ve Endüstriyel Tasarım-KOBİ Danışmanlık Merkezi"nin temeli atıldı.

Elvan, törende yaptığı konuşmada, dünyada çok hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığını, buna ayak uydurabilenlerin ayakta kalma ve güçlenme imkanı bulabileceklerini belirtti.

İçinde bulunulan rekabet ortamında sanayi 4.0'a ihtiyaç olduğuna işaret eden Elvan, "Mevcut tesislerimizin tamamıyla otomasyona kavuşması, daha verimli ve kaliteli ürün üretmesi için sanayinin dijital dönüşümüne ayak uydurmalıyız. Temelini attığımız model fabrika ile birlikte mevcut tesislerimizin sanayi 4.0'a uygun olarak dijital dönüşümüne öncülük edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.