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Sanayinin duayeni Asım Kocabıyık anıldı

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 17:15 | Son Güncelleme

BORUSAN Holding’in kurucusu ve onursal başkanı, sanayinin duayeni Asım Kocabıyık, vefatının 6’ncı yılında, adının yaşatıldığı Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Yerleşkesi’ndeki Asım Kocabıyık Kültür Merkezi’nde anıldı.  Gemlik Asım Kocabıyık Mezunlar Derneği’nin 1.

Sanayinin duayeni Asım Kocabıyık anıldı

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa),(DHA)- BORUSAN Holding’in kurucusu ve onursal başkanı, sanayinin duayeni Asım Kocabıyık, vefatının 6’ncı yılında, adının yaşatıldığı Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Yerleşkesi’ndeki Asım Kocabıyık Kültür Merkezi’nde anıldı.
Gemlik Asım Kocabıyık Mezunlar Derneği’nin 1. Olağan Genel Kurulu'nda öğrenciler, öğretim görevlileri ile birlikte Borusan Holding çalışanlarının da katıldığı anma programında Kocabıyık’ın hayatının konu edildiği belgesel izlendi. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk’e ve memlekete olan sevgisinin çok yüksek olduğu vurgusu yapılan belgesel gösteriminde duygu dolu anlar yaşandı. Afyonkarahisar’ın Tazlar köyünden çıkarak başarılarla dolu bir hayatın ne kadar mütevazı bir şekilde yaşandığını gösteren merhum işadamı ile anılarını aktaran Borusan Holding Kampüs Koordinatörü Serdar Özkaleli ise, şunları aktardı:
"Bugün bu anlamlı ve değerli programı yapan bu okulun mezunlarına ve değerli öğretim görevlilerimize ve bu anlamlı programa katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Asım Kocabıyık ile birlikte mesai yapma şansını elde etmiş bir kardeşiniz olarak biz Asım Kocabıyık’ın ‘Bu memlekete gönül borcum var. Hayatım boyunca bunu ödemek için çalıştım’ sözlerini hiçbir zaman unutmadık ve holding olarak hep bu bilinçle çalışmaya devam ettik. Onun bize bıraktığı kültür mirasını hep koruyup daha yukarılara çıkarmaya çalıştık. Bugün Borusan Holding, sanatla, hoşgörü ile anılan bir holding halini aldı. Bir kez daha merhum yönetim kurulu başkanımız Asım Kocabıyık beyefendiyi saygıyla, minnetle ve özlemle anıyoruz" dedi.
Asım Kocabıyık yarın da İstanbul Edirnekapı Mezarlığı’nda mezarı başında öğrenciler ve holding çalışanları tarafından anılacak.

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Sanayinin duayeni Asım Kocabıyık anıldıSanayinin duayeni Asım Kocabıyık anıldı

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