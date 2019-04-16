GÖKSEL YILDIRIM - Sanayinin çeşitli alanlarında üretim yapan 55 firma, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 27 fabrikanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere onaylı tedarikçi olarak belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünün onaylı tedarikçisi olmak için başvuran 110 aday firma, askeri fabrikalar tarafından tetkik edildi. Sonrasında yürütülen değerlendirme süreciyle 55 firmanın Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünün onaylı tedarikçisi olması uygun bulundu.

Onaylı tedarikçiler arasında Akım Metal, Altay Yazılım Savunma, Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler, ASELSAN, ASPİLSAN, BİTES, CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri, Demirer Savunma ve Havacılık, ERMAKSAN, HAVELSAN, HİDROKON, KORDSA, Plasmarket Plastik ve Metal Kalıp Makine, Sağlam Metal, Seçil Kauçuk, Tekelioğlu Cıvata ve TÜMOSAN, ULUSAN Alüminyum gibi faaliyet gösterdiği alanların önde gelen firmaları yer aldı.

Bu doğrultuda firmalara 2 yıl süreyle geçerli "onaylı tedarikçi sertifikası" verildi.