"Sancaktepe'den konut alanlar en az yüzde 50 kazanacak"

İSTANBUL (AA) - İkiel Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ekşi, İstanbul'un en çok kazandıran ilçeleri arasında yer alan Sancaktepe'de konut yatırımı yapanların kısa zamanda ciddi kazanç sağlayacağını belirterek, bugün bölgeden ev alanların projeleri tamamlandığında en az yüzde 50 kazanacağını kaydetti.

Ekşi, yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu Yakası'nın önemini gittikçe artıran ilçeleri arasında Sancaktepe'nin de yer aldığını, bu bölgede konut ve ticari alanlara ilginin de her geçen gün arttığını bildirdi.

Bölgede yapımı hızla devam eden mega projelerin bu ilginin atmasında önemli etken olduğuna dikkati çeken Ekşi, Sancaktepe'de alt yapıdan üst yapıya, spordan sağlığa ve sanata birçok alanda son dönemde yükselen bir hizmet yatırımının öne çıktığını aktardı.

Ekşi, Sancaktepe'nin 340 bini aşan nüfusuyla İstanbul'un en hızlı gelişen bölgelerinden olduğunu kaydederek, iş imkanları, Ar-Ge, lojistijk ve endüstri merkezleri ile bölgeye önemli bir nüfusun gelmeye başladığını ifade etti.

Markalı konut pazarında bölgeye çok ciddi bir yatırımın söz konusu olduğuna dikkati çeken Ekşi, şu bilgileri verdi: