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"Sancaktepe'den konut alanlar en az yüzde 50 kazanacak"

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 13:48 | Son Güncelleme

İkiel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ekşi: - "İstanbul'un en çok kazandıran ilçeleri arasında yer alan Sancaktepe'de konut yatırımı yapanlar kısa zamanda ciddi kazanç sağlayacak. Bugün bölgeden ev alanlar projeleri tamamlandığında en az yüzde 50 kazanacak"

İSTANBUL (AA) - İkiel Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ekşi, İstanbul'un en çok kazandıran ilçeleri arasında yer alan Sancaktepe'de konut yatırımı yapanların kısa zamanda ciddi kazanç sağlayacağını belirterek, bugün bölgeden ev alanların projeleri tamamlandığında en az yüzde 50 kazanacağını kaydetti.

Ekşi, yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu Yakası'nın önemini gittikçe artıran ilçeleri arasında Sancaktepe'nin de yer aldığını, bu bölgede konut ve ticari alanlara ilginin de her geçen gün arttığını bildirdi.

Bölgede yapımı hızla devam eden mega projelerin bu ilginin atmasında önemli etken olduğuna dikkati çeken Ekşi, Sancaktepe'de alt yapıdan üst yapıya, spordan sağlığa ve sanata birçok alanda son dönemde yükselen bir hizmet yatırımının öne çıktığını aktardı.

Ekşi, Sancaktepe'nin 340 bini aşan nüfusuyla İstanbul'un en hızlı gelişen bölgelerinden olduğunu kaydederek, iş imkanları, Ar-Ge, lojistijk ve endüstri merkezleri ile bölgeye önemli bir nüfusun gelmeye başladığını ifade etti.

Markalı konut pazarında bölgeye çok ciddi bir yatırımın söz konusu olduğuna dikkati çeken Ekşi, şu bilgileri verdi:

"Sancaktepe'de son iki yılda satılan 22 bin konutun yüzde 75'i birinci el konutlardan oluşuyor. İlçe Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan bağlantıları, TEM otoyolu ve TEM-Kartal bağlantı yolunun sağladığı ulaşım kolaylıkları nedeniyle özellikle ilgi çekiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bağlantılı inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu'nun iki çıkış noktası arasında bulunan Sancaktepe'de, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük şehir hastanesinin hizmete girecek olması da bölgede konut ve ticari alanlara olan ilgiyi artıran etkenler arasında yer alıyor.

Sancaktepe'de satılık konut fiyatlarında son bir yılda yüzde 48'lik bir artış gözlemliyoruz. Bölgeye yatırım yapanların kısa zamanda ciddi kazanç sağlayacaklarını söyleyebiliriz. İstanbul'un en çok kazandıran ilçeleri arasında yer alan Sancaktepe'de konut yatırımı yapanlar kısa zamanda ciddi kazanç ağlayacak. Bugün bölgeden ev alanlar projeleri tamamlandığında en az yüzde 50 kazanacak."

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- "İlk büyük projemizi hayata geçiriyoruz"

Ekşi, kendilerinin de bugüne kadar yapı malzemeleri sektöründe edindikleri tecrübe ve bilgi birikimini inşaat sektörüne taşımaya karar verdiklerinde ilk büyük çaplı konut projesini Sancaktepe'de hayata geçirme kararı aldıklarını bildirdi.

Bölgede hayata geçirecekleri, 450 konut ile ticari alanlardan oluşan Gala Sancaktepe Projesi için ön talep toplamaya başladıkları bilgisini veren Ekşi, geniş yeşil alanı, birbirini kesmeyen blokları ve çevreci özellikleriyle dikkat çeken Gala Sancaktepe'yi 24 ayda teslim etmeyi planladıklarını aktardı.

Ekşi, 2012'de çalışmalarına başlanan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının Üsküdar-Ümraniye arasının hizmete açıldığını anımsatarak, hattın tamamının faaliyete geçmesiyle Üsküdar ile Sancaktepe arasında ulaşımın yaklaşık 27 dakikaya ineceğini, bu durumun Sancaktepe'ye yönelik talebi artıracağını kaydetti.

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İkiel İsmail Ekşi

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