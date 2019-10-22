Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 2 ay önce başlanan patates hasadında sona yaklaşıldı. İlçede bu yıl patates üretiminde 200 bin ton rekolte beklenirken, üreticiler, pazar olanaklarının iyileştirilmesini istedi.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı'nın merkez ve köylerinde 2 ay önce başlayan patates hasadında sona yaklaşıldı. Geçen yıl şeker pancarı üretiminde yaşanan sıkıntı nedeniyle 15 bin dekar alanda patates üretimi yapan üretici bu yıl 20 bin dekar alanın üzerinde üretim gerçekleştirdi. İlçede bu yıl patates üretiminde 200 bin ton rekolte beklenirken, üreticiler, pazar olanaklarının iyileştirilmesini istedi.

'PAZARLAMADA ÜRETİCİYE YARDIMCI OLUNMALI'

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "İlçemizin önemli geçim kaynaklarından patates üretiminde yaklaşık 2 ay önce başlayan hasat devam ediyor. 15 gün sonra hasadın bitmesi bekleniyor. Hasadın başında patatesin kilogramı 80 kuruşken, şimdi 1 lira ve 1 lira 50 kuruş civarlarında. Üreticimiz zor şartlara rağmen üretime devam etmekte. Tarım Bakanlığımızdan pazarlama konusunda üreticiye yardımcı olunmasını istiyoruz" dedi.