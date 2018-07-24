FİNANS

Sandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 16:19 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ajans Amirliği, morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsülü alımına başladı.

Sandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ajans Amirliği, morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsülü alımına başladı. Sandıklı'nın yanı sıra Hocalar ve Kızılören ilçeleri ve bağlı 75 köyden üreticilerin kapsül getirdiği TMO'da bu yıl toplam 1200 ton alım yapılması planlanıyor.
Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçe merkezi ve köylerinde haşhaş üretimi yapan üreticiler, haşhaş kapsüllerini Sandıklı TMO Amirliği'ne teslim etmeye başladı. 50 gün içerisinde alımın tamamlanması planlanırken, 3 ilçeden toplam 1200 ton civarında kapsül alımı hedeflendiği belirtildi. Alınan haşhaş kapsülleri Bolvadin Alkaloid Fabrikası'na işlenmek ve morfin üretilmek üzere gönderilecek.
Çiftçiler haşhaş kapsülünü randevu sistemiyle teslim ederken, kilogramı 4 lira 25 kuruşa alınan kapsülün içindeki yabancı madde, morfin oranı ve rutubet oranına göre fiyatlarda artış veya azalış olabiliyor. Bunun dışında bu yıl 2 bin dekar alanda sözleşmeli ekim yapıldı. Sözleşmeli ekimde TMO, haşhaşı ve kapsülü birlikte kilogramını 8 liraya alıyor. Sözleşmeli ekimden 120 ton alım bekleniyor.
Üretici Hasan Erden, "Fiyatlar iyi ama bu yıl mahsulde sıkıntımız oldu. Ürünün yetişme döneminde yağışlardaki dengesizlik ürünlerde verimi düşürdü. Ürünleri etkiledi. Gelişme olmadı" dedi. Üretici Yaşar Çelik de, "Kapsülümüzün kilosu şu an 4 lira 25 kuruş. Geçen yıl da aynı fiyattı. Mazot, işçilik ve gübre gibi girdilerin fiyatları ise yükseldi. Bu durum üreticiyi zor durumda bırakıyor. Zaten üretici arpa ve buğday gibi ürünlerden de zarar ediyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyorSandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyorSandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyorSandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyor

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