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Sandıklı'da termal serada muz yetiştirdiler

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 10:35 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 14 ay önce deneme amacıyla termal suyla ısıtılan seraya dikilen muz fideleri meyve verirken, ilçede ilk kez bu şekilde muz üretildi.

Sandıklı'da termal serada muz yetiştirdiler

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 14 ay önce deneme amacıyla termal suyla ısıtılan seraya dikilen muz fideleri meyve verirken, ilçede ilk kez bu şekilde muz üretildi.
Anavatanı Güneydoğu Asya olarak bilinen, Türkiye'de en çok Mersin'in Anamur ve Antalya'nın Alanya ilçeleriyle çevresinde yetiştirilen muz, büyük oranda karasal iklimin etkisinde olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde termal suyla ısıtılan bir serada ilk defa üretildi. Bir tarım firması tarafından deneme amaçlı olarak 14 ay önce 300 metrekarelik alana 5 muz fidesi dikildi. Fideler birbirine yakın olduğu için hava alamadığı gerekçesiyle 2 fide çıkartılırken, geriye kalan 3 fide 14 ay sonra meyve verdi. Her fideden yaklaşık 50 kilogram ürün elde edilirken, 1 ya da 2 yıl daha ürünün gözlemlenerek çoğaltılması ve seri üretim yapılması planlanıyor.
Muz üretiminin her safhasında incelemede bulunan ziraat mühendisi Melike Taş, "Hobi seramızda çeşitli denemeler yaptık. İlk defa muz deneyelim dedik. 5 muz fidesi diktik. Hava geçişi sağlanmadığı için 3'ü verimli hale geldi. Diğer 2'sini söktük. Aynı domates iklimlenmesiyle muzlarımız da iklimlendi. Tabii burası yazın biraz daha sıcak olduğu için muz iklimi oldu. Bu şekilde muz fidemiz 14 ay sonra meyve vermeye başladı. Bir ya da iki yıl daha gözlemleyip daha iyi sonuç alabilirsek tamamen ürünümüzü domates yerine muza da çevirebiliriz. Şu an sadece gözlem olarak yetiştiriyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sandıklı'da termal serada muz yetiştirdilerSandıklı'da termal serada muz yetiştirdilerSandıklı'da termal serada muz yetiştirdilerSandıklı'da termal serada muz yetiştirdiler

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