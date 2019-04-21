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Sandıklı'da üretici, patates ekimine yöneldi

FİNANS HABERLERİ  | 21.04.2019 12:32 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, yaklaşık 20 gün önce patates ekimine başlandı.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, yaklaşık 20 gün önce patates ekimine başlandı. Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, ilçede şeker pancarı ekim kotası düştüğü için bu yıl patates ekim alanlarının artmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı'nın merkez ve köylerinde ürün ekimine, yaklaşık 20 gün önce başlandı. Üreticiler, fiyat düşüklüğünden ve maliyetlerin yüksekliğinden yakınırken, ilçede geçen yıl 180 bin ton olan şeker pancarı ekim kotasının bu yıl 50 bin tona düşürülmesi nedeniyle üreticilerin patates üretimine yönelmesi, dolayısıyla patates üretim alanlarının artması bekleniyor. Geçen yıl ilçe merkez ve köylerinde 15 bin dekar alanda patates ekimi yapılırken, bu sene 20 bin dekar alanın üzerinde ekim yapılacağı tahmin ediliyor.

'PATATES EKİMİNİN YÜKSELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, patates ekim alanlarının bu yıl artmasını beklediklerini söyleyerek, "İlçemizde yaklaşık 20 gün önce başlayan patates ekimi devam ediyor. Geçen yıl ilçemizde 15 bin dekar alanda patates ekimi yapılmış ve 120 bin tonun üzerinde rekolte elde etmiştik. Bu yıl ise şeker pancarı ekim kotası düştüğünden, şeker pancarında geçen yıl yaşanan sıkıntılardan dolayı üreticinin patates ekimine yöneleceğini ve patates ekiminin yükseleceğini düşünüyoruz. Ancak üreticilerimiz maliyetlerin ve girdilerin yüksekliği nedeniyle çok zor şartlarda üretim yapmaktadır. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Özellikle mazot, gübre, elektrikli sulamalarda elektrik fiyatları çok yüksek. Çiftçilerimiz bu yüksek fiyatları kaldıramıyor. Zor şartlarda üretimi sürdürmeye çalışıyor" dedi.

'FİYATLARIN DAHA İYİ OLMASINI BEKLİYORUZ'

İlçeye bağlı Alagöz köyünde patates üretimi yapan Bayram Korkmaz da "Hayırlısıyla 2019 yılı patates ekimine başladık. Geçen yıl 20 dekar alanda patates ekimi yapmış ve kilosunu 1 lira 20 kuruşa satmıştık. Bu yıl yine aynı miktarda ekim yaptık. Geçen yıl verim ve kazancımız iyiydi. İnşallah bu yıl da aynı şekilde iyi kazanç bekliyoruz. Bu yıl Türkiye genelinde patatese ihtiyaç olduğundan fiyatların daha iyi olmasını bekliyoruz. Girdiler çok yüksek. Biz sadece alnımızın terinin karşılığını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.

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