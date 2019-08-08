Sandoz Türkiye‘nin Finans Direktörü Murat Özalp oldu

İstanbul, 8 Ağustos (DHA) - Türkiye ve İrlanda'daki çok uluslu şirketlerde operasyonel ve bölgesel düzeyde 15 yılın üzerinde görev yapan Murat Özalp, ilaç sanayii şirketi Sandoz Türkiye’nin Finans Direktörü oldu.

Eylül 2014-Şubat 2017 tarihleri arasında Sandoz Teknik Operasyonlar’da Bütçe Planlama ve Analiz Müdürü ve Şubat 2017-Ocak 2019 tarihleri arasında Novartis Teknik Operasyonlar’da Türkiye Finans Müdürü olarak kariyerine devam eden ve Ocak-Nisan 2019 tarihleri arasında Allegran’da Finans Ekibinde görev yapan ve bütçe raporlama, muhasebe ve finansal analiz konusunda uzman olan Murat Özalp, Ağustos 2019 ‘dan itibaren Sandoz Türkiye’nin Finans Direktörlüğü görevine atandı. (Fotoğraflı)

