Sandra Po: Blok zinciri teknolojisi insan merkezli olmalı 

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Eylül (DHA) - Global Blockchain Business Council (GBBC) CEO'su Sandra Po, blockchain (blok zinciri) teknolojisinin güçlü pozisyondaki kişilere tanıtılması ve söz konusu teknolojinin "insan merkezli" olması gerektiğine dikkat çekti.

Kadir Has Üniversitesi'nde düzenlenen Blockchain Fest'in "Ecosystem Talk: Building a Sustaining Blockchain Community" başlıklı panelinde uzmanlar, blok zinciri teknolojisinin doğru tanıtımı ve farklı topluluklar arasında nasıl etkili olabileceği hakkında konuşmak üzere bir araya geldi.

Moderatörlüğünü Oracle Gelişen Teknolojiler Yöneticisi Burak Kuzucu'nun yaptığı panelde konuşan Sandra Po şunları söyledi:

"Bu teknolojiyle gerçekten önemli bir fırsatımız olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 10 yıl önce büyük bir ekonomik krize şahit olduk.

"Krizden itibaren ise şu an küresel piyasalar küresel ticaret ve küresel finans gibi yollarla birbirine bağlı durumda çünkü şu an gördüğümüz şey yapısal bir düzenleme.

"Fakat şu anki durumu 10 yıl öncesine kıyasladığımızda sorulması gereken asıl soru, teknoloji bakımından yine aynı eylemleri mi gerçekleştireceğiz yoksa bu kez farklı mı hareket edeceğiz. Bence odaklanmamız gereken nokta burası."

Blok zinciri toplumunda güvenin öneminin altını çizen TÜBİTAK Blok Zinciri Araştırmaları Labaratuarı Yöneticisi Mehmet Sabır Kirazcı ise şöyle konuştu:

"2008 ekonomik krizinden beri küresel ekonomi ve teknolojide büyük bir değişim söz konusu.

"Şu an en önemli nokta bilgiyi nasıl kullandığımız ve sakladığımız olarak görülse de, insanların bu teknolojiyi kullanması için güven sağlamamız gerekiyor çünkü yalnızca kripto para birimleri ticareti bir şeyi değiştirmiyor.

"Ticaretten biraz uzaklaşıp, blok zinciri teknolojisine ve bu teknolojinin kabulu için güven oluşturmaya başlamamız gerekiyor."

Blok zinciri teknolojisinin "kişinin tek başına oynayamayacağı bir oyun" olarak tanımlayan Kuzucu, blok zinciri teknolojisinin gün geçtikçe geliştiğini ve bu gelişmelerin topluluklar içerisinde tartışılması gerektiğini söyledi ve söz konusu teknolojiyi asıl olarak "bilgi üretimi ve deneyim paylaşımı" olarak tanımladı.

Blok zinciri teknolojisinin yönetim ve hükümetler bakış açısında nasıl görüldüğü hakkında konuşan Mehmet Sabır Kirazcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Blok zinciri teknolojisinin insan merkezli olması gerekiyor"

"Devletler blok zinciri teknolojisinden korkuyor. Bu teknolojinin sunduğu birçok fırsatın yanında çeşitli riskler de var ve yönetimler, blok zinciri teknolojisinin devlet kurumları için zararlı olabileceğini düşündükleri için bu teknolojiden uzak duruyorlar. Yönetimlerin bu korkusunu gidermek için son birkaç yıldır kurumları ziyaret ederek blok zinciri hakkında sunumlar düzenliyor ve bu teknolojiyi onlara yüzyüze anlatıyoruz çünkü blok zinciri teknolojisine yönelik önyargının ortadan kalkmasını istiyoruz.

"Blok zinciri teknolojisi çeşitli imkanlar sunuyor fakat tabi ki olası tehlikelerin biz de farkındayız. Bu yüzden blok zicniri teknolojisinin oluşturabileceği olası zararları kurumlara anlatıyor ve söz konusu risklerin nasıl önüne geçebileceğimizi tartışıyoruz."

Kirazcı'nın sözlerine katılan Sandra Po, şöyle devam etti:

"Blok zinciri teknolojisinin insan merkezli olması gerekiyor. İnsanların bir araya gelmesi, iletişim kurması ve beraber inşa etmesi bu teknolojide önemli bir etken çünkü bu şekilde insanlara ve kurumlara blok zinciri teknolojisinin korkunç bir şey olmadığını gösterebiliriz. Blok zinciri oldukça güvenli ve ilerici bir teknoloji, bu sebeple doğru tanıtılması gerekiyor. Özellikle güçlü pozisyonlardaki insanlar olmak üzer toplumların korkularını yenmeleri için blok zinciri teknolojisini doğru öğrenmeleri çok önemli."

Po: Böylece bütün işlemler daha güvenilir ve daha şeffaf bir hale geliyor

Panel sonunda DHA'nın sorularını yanıtlayan Po, blok zinciri teknolojisinin toplum hayatını kolaylaştıracak noktaya henüze ulaşmadığının altını çizdi ve ekledi:

"Blok zinciri teknolojisinin en iyi şekilde insanların hayatını kolaylaştırmada ve topluma destek olmada kullanılabileceğini düşünüyorum.

"Etkisizliği ortadan kaldırma ve işlemleri daha şeffaf hale getirme, blok zinciri teknolojisinin sunabildiği hizmetlerden yalnızca birkaçı.

"Böylece bütün işlemler daha güvenilir ve daha şeffaf bir hale geliyor. Eğer insanlarn istediği buysa, bizim yapmamaız gereken de işlemleri kolaylaştırmak.

"Blok zinciri teknolojisinin bir alan entegre ederek kullanılmasının eğitim, tarım ve hatta sanat gibi çeşitli endüstrilerde büyük etkisi olacağını düşünüyorum, fakat henüz o noktaya gelmedik.

"Dünya genelinde bu hedefe ulaşabilmek için birlikte çalışmamız gerekiyor."

ABD'li ünlü yatırımcılar Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşlerin piyasaya sürmek için onay aldıkları Gemini Dollar ve diğer sabit kripto para birimlerinin ileride ne getireceklerinin belirsiz olduğunu söyleyen Po, "Eğer piyasaya sürülen kripto para birimleri kullanılmazsa, adaptasyonları da sıfıra iniyor. Sabit kripto para birimlerinin piyasayı ne şekilde etkileyeceği belirsiz gibi görünüyor çünkü piyasanın söz konusu kripto para birimlerini ne şekilde kabul edeceğini bilmiyoruz" diye ekledi. (Fotoğraflı)