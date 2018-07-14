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Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 14.07.2018 13:15 | Son Güncelleme

TAV Havalimanları, Institutional Investor tarafından düzenlenen EMEA 2018 anketinde, toplam yedi kategoride sıralamaya girerek "En Saygın Şirketler" arasında gösterildi.

Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi

İSTANBUL, (DHA)- TAV Havalimanları, Institutional Investor tarafından düzenlenen EMEA 2018 anketinde, toplam yedi kategoride sıralamaya girerek "En Saygın Şirketler" arasında gösterildi. Sani Şener ise gelişmekte olan piyasalarda ulaştırma sektöründeki "En İyi CEO" seçildi.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, New York merkezli Institutional Investor dergisi tarafından yapılan araştırmada Avrupa, Orta doğu ve Afrika bölgesinde en saygın 36 şirket arasında gösterildi. Anket sonuçlarına göre Sani Şener de ulaştırma sektöründe bölgenin en iyi CEO’su seçildi. TAV Havalimanları Finans Başkan Yardımcısı Burcu Geriş "en iyi CFO" ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Nursel İlgen de "en iyi yatırımcı ilişkileri profesyoneli" dalında ikinci oldu.

"473 ŞİRKET ARASINDA BİR TÜRK MARKASI"

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren 473 şirketin yer aldığı Institutional Investor anketinde, bir Türk markası olarak bu başarıyı elde etmekten mutluluk duyduk. TAV’da halka açıklık oranımız yüzde 44 seviyesinde ve binlerce yatırımcımız bulunuyor. Özellikle yabancı yatırımcılarımıza Türkiye ekonomisini, havacılık sektörünü ve şirketimizi doğru bir şekilde anlatmak üzere yoğun bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. TAV olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda paydaşlarımız için en yüksek faydayı yaratmak üzere çalışıyoruz. Piyasa dinamiklerinin hızlı bir şekilde değiştiği bir dönemde çabalarımızın kurumsal yatırımcılar ve analistler nezdinde karşılık görmüş olmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.

TAV Havalimanları anket sonuçlarına göre en iyi analist günü dalında birinci, kurumsal yönetim ile sorumlu yatırım dallarında ikinci, en iyi yatırımcı ilişkileri programı dalında üçüncü sırada yer aldı. Kategoriler ise aşağıdaki şekilde sıralandı:

Ulaştırma Sektörü En İyi CEO

1 Sani Şener, TAV Havalimanları Holding

2 Vitaly Saveliev, Aeroflot

3 Sultan Ahmed Bin Sulayem, DP World

Ulaştırma Sektörü En İyi CFO

1 Shamil Kurmashov, Aeroflot

2 Burcu Geris, TAV Havalimanları Holding

2 Alexander Shenets, Globaltrans Investment

Ulaştırma Sektörü En İyi Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

1 Redwan Ahmed, DP World

2 Nursel Ilgen, TAV Havalimanları Holding

2 Andrey Napolnov, Aeroflot

(FOTOĞRAF)

Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi

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