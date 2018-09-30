Sanko Holding Anadolu'nun 500 büyük şirketi arasında

GAZİANTEP (AA) - Sanko Holding bünyesindeki 12 şirketin, Ekonomist dergisince 2017 yılı verileri baz alınarak gerçekleştirilen "Ekonomist 500 Büyük Anadolu Şirketi" araştırmasında yer aldığı açıklandı.

Sanko Holdingden yapılan yazılı açıklamada, araştırmanın, 3 büyük ilin dışında faaliyet gösteren şirketleri kapsadığı belirtilerek, toplam cirosunun 2017 yılında yüzde 31,9 artışla 263,7 milyar TL'ye ulaştığı bildirildi.

Araştırmanın ciro baz alınarak yapıldığını belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sanko Tekstil, Sanko Dış Ticaret, Sanko Pazarlama, Çimento Çimento ve Beton, Süper Film Ambalaj, Tech Data Bilgisayar Sistemleri, Sayınlar Gıda Maddeleri, Sanko Enerji, Başak Traktör, MST İş ve Tarım Makinaları, Bartın Çimento ve Sanko Rüzgâr Enerjisi, SANKO Holding’in flamasını Anadolu 500’ün zirvesinde dalgalandırma başarısı gösterdi. Bu şirketlerin toplam cirosu 7,3 milyar TL olurken, milyar TL’lik cirolar Sanko Tekstil ve Sanko Dış Ticaret’ten geldi. 2018 yatırım yılı olarak 325 milyon dolarlık bir yatırım bütçesine sahip. Bütçenin 100 milyon dolarlık bölümü 2019’da kullanılacak. Holdingin tekstile 80 milyon dolar, enerjiye 175 milyon dolar, çimentoya 35 milyon dolar, ambalaja 20 milyon dolar yeni yatırım gündemi mevcut. Yatırımlar yenileme, kapasite artışı ve ürün çeşitlendirme olarak gerçekleştirilecek."

Anadolu 500’ün istihdamının 2017 yılında yüzde 22,2 yükseldiği, ihracattaki performansın zayıf kaldığı ve 5,1 düşüş gösterdiği belirtilerek buna karşılık karlılıktaki artışın yüzde 18,5 arttığına dikkat çekildi.

Gaziantep, listede 67 firmayla ikinci sırada yer alıyor.

