Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 1,01 ila 2,00 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimek Kg 1,01 2,00Kase yoğurt Adet 0,57 0,57Yağsız yoğurt Kg 1,85 1,85Yağlı yoğurt Kg 2,20 2,20

