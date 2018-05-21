Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 1,01 ila 2,00 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimek Kg 1,01 2,00Kase yoğurt Adet 0,57 0,57Yağsız yoğurt Kg 1,85 1,85Yağlı yoğurt Kg 2,20 2,20
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