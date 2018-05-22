Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 6,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Mısır Kg 0,60 0,90Buğday Kg 0,96 1,22Kırmızı mercimek Kg 1,02 1,10Preseli pamuk Kg 6,60 6,60
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