Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 6,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Mısır Kg 0,60 0,90Buğday Kg 0,96 1,22Kırmızı mercimek Kg 1,02 1,10Preseli pamuk Kg 6,60 6,60

