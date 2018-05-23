Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,68 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Mısır Kg 0,60 0,68Arpa Kg 0,74 0,90Kırmızı mercimek Kg 1,50 1,75Preseli pamuk Kg 7,68 7,68
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