Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Mısır Kg 0,72 0,72Buğday Kg 0,95 1,05Kırmızı mercimek Kg 1,90 2,00Preseli pamuk Kg 7,60 7,60
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