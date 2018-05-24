Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Mısır Kg 0,72 0,72Buğday Kg 0,95 1,05Kırmızı mercimek Kg 1,90 2,00Preseli pamuk Kg 7,60 7,60

